RHEINFELDEN Ein Badi-Besuch bei Bruthitze: Manche liegen trotz 35 Grad stundenlang in der Sonne Seit Tagen hat eine Hitzewelle die Schweiz fest im Griff. Logisch, suchen viele in den Freibädern der Region die Abkühlung. Wir haben der Rheinfelder Badi einen Besuch abgestattet – bei Temperaturen, die auch das Badi-Personal an die Grenzen bringen.

Gibt es etwas Schöneres, als am freien Mittwochnachmittag ins «Schwimbi» zu düsen, ins kühle Nass abzutauchen und eine Glace zu schlecken? Für viele Kinder und Jugendliche in der Region zurzeit wahrscheinlich nicht.

Natürlich hat es an diesem Nachmittag nicht nur die Jugend ins Strandbad des Kuba Freizeitcenters in Rheinfelden gezogen. Doch gerade rund um die Rutschbahnen und den Sprungturm fällt es auf, dass der Altersdurchschnitt ziemlich tief ist.

Das Rheinfelder Schwimmbad zieht bei der aktuellen Bruthitze viele Besucherinnen und Besucher an. Bild: Mira Güntert

Geschäftsführer und Badmeister Willy Vogt weiss, was dieser Ansturm Heranwachsender bedeutet: Augen auf. «Gerade bei den Rutschbahnen kommt es immer wieder vor, dass die jungen Leute gefährliche Sachen ausprobieren wollen und sich gegenseitig anstacheln», sagt er. An den Sonntagen sei zwar auch oft viel los, dann seien aber oftmals die Eltern dabei.

Bei den aktuellen Temperaturen von über 30 Grad ist es für Vogt und sein Team nicht immer einfach, konzentriert zu bleiben. Da bringt der am Beckenrand aufgestellte Sonnenschirm nur bedingt etwas. «Daher wechseln wir uns bei der Aufsicht immer nach einer Stunde ab», erklärt er.

Die wichtigste Ausstattung: viel Wasser

Für die Gäste ist der Besuch natürlich entspannter. Zwar ist mit 24 Grad im Rhein und 26 Grad im Bassin das Wasser nicht gerade kalt, doch für eine Abkühlung reicht es allemal. «Wir haben noch nie so ein schönes Schwimmbad gesehen. Natürlich ist der Sprungturm in den Rhein ein Highlight», sagt der 19-jährige Enrico, der aus dem Norden Deutschlands stammt. Er ist mit seinen Brüdern gerade in Süddeutschland zu Besuch bei Verwandten und macht heute einen Ausflug nach Rheinfelden.

Zwei, die es sich im Schatten gemütlich gemacht haben und nicht auf Action aus sind, sind Barbara und Dietrich Gümbel. Das Ehepaar wohnt im Elsass und ist heute extra wegen der Rheinfelder Badi in die Schweiz gekommen.

«Wir bevorzugen Naturschwimmbäder, die auch noch natürliche Gewässer haben», sagt Barbara Gümbel. Deshalb kämen sie seit über 40 Jahren regelmässig nach Rheinfelden. «Da wir rund anderthalb Stunden Anfahrtsweg haben, bleiben wir den ganzen Tag hier und nutzen ihn aus», sagt sie. Da darf natürlich eine gute Ausrüstung mit Campingstühlen, Decken und Picknick nicht fehlen. Ehemann Dietrich ergänzt: «Ohne Wasser läuft bei uns nichts.»

Dietrich Gümbel ist begeisterter Badi-Besucher. Er sagt: «Ohne Wasser läuft bei uns nichts.» Bild: Mira Güntert

Auch wenn die Gümbels vorbildlich im Schatten sitzen, sieht man an diesem Nachmittag auch einige Gäste, die schon länger in der Sonne zu liegen scheinen. «Wir können es oftmals nicht nachvollziehen, wie manche Leute teilweise stundenlang in der prallen Sonne <sünnele> können», sagt Willy Vogt. Viel machen kann er allerdings nicht – es ist ja schliesslich nicht verboten.

Nicht alle Besucherinnen und Besucher geniessen das schöne Wetter vom Schatten aus. Bild: Mira Güntert

Etwas abseits des wilden Trubels sind Leo und sein Vater im Rhein. Um es zu präzisieren: Papa ist schon lange im Wasser und schwimmt wartend an Ort und Stelle, während Leo auf einem Stein steht und sich noch etwas ziert. Prüfend hält er den Fuss ins Wasser. «Mir gefällt es hier sehr gut, da man in den Rhein und ins Schwimmbecken gehen kann», sagt Leo. Sein Vater und er geniessen nach ein paar Anlaufschwierigkeiten dann doch noch die Abkühlung zusammen im Wasser. «Es ist ja wahrscheinlich nicht mehr lang so warm», sagt der Vater.

Enrico hat keine Angst, ohne Probleme springt er vom 5-Meter-Turm. Bild: Mira Güntert

Für die Crew am Beckenrand bedeuten die aktuellen Temperaturen auch viel Arbeit. Je mehr Leute, desto länger dauert nach Betriebsschluss das Putzen, Kübelleeren und Einsammeln des Abfalls. Doch Vogt und seine Leute freuen sich über die vielen Gäste. «Für uns war es immer ein guter Tag, wenn kein Krankenwagen hier war und niemand eine gröbere Verletzung erlitten hat», sagt er.