Rheinfelden «Dieses Bild werde ich so schnell nicht mehr vergessen»: Das Jugendfest sorgt für Glücksgefühle – und einen Rekord Das Jugendfest Rheinfelden lockte am Wochenende Tausende Besucherinnen und Besucher ins Zähringerstädtchen. Mit rund 1850 beteiligten Schülerinnen und Schülern war es das wohl grösste in der langen Festgeschichte und nach dem pandemiebedingten Ausfall 2021 wohl auch eines der speziellsten.

«Grossartig, wunderbar, einfach toll.» Susanna Schlittler, Rheinfelder Stadträtin und Präsidentin der Jugendfestkommission, ist die Freude über das gelungene Jugendfest vom Wochenende anzuhören. «Es war wunderschön, so viele glückliche Menschen zu sehen.»

Das Jugendfest, dieses Jahr unter dem Motto «Bunte Vielfalt», war das wohl grösste in der Geschichte. Am von der Stadtmusik angeführten Festumzug nahmen gut 750 Jungen und Mädchen aus den Kindergärten und den Primarschulklassen 1 bis 4 teil. Insgesamt waren inklusive Oberstufe etwa 1850 Schülerinnen und Schüler involviert. Und mit mehr als 50 waren es auch so viele Spielstände wie noch nie in der langen Festgeschichte, die für Kurzweil sorgten.

Alle Kinder erhielten einen «Batzen»

Sie verteilten sich auf dem Gustav-Kalenbach-Platz, dem Zähringerplatz und rund ums Hugenfeldschulhaus. Highlights des Jugendprogramms auf dem Grünen Platz waren die Rollschuhdisco und der mobile Pumptrack. Dieser wird auch noch 14 Tage nach Ende des Fests aufgebaut bleiben.

Strahlende Gesichter: Gross und Klein freuten sich, dass das Jugendfest nach vier Jahren Unterbruch wieder stattfinden konnte. Bild: Henri Leuzinger / Aargauer Zeitung

Längst ist es zudem schöne Tradition, dass die Ortsbürgergemeinde den Kindern und Jugendlichen einen «Jugendfestbatzen» spendiert – zehn Franken in bar erhalten alle Teilnehmenden. Andere Sponsoren beteiligen sich mit Gutscheinen. «Die Kinder und Jugendlichen konnten es sich gut gehen lassen», sagt Schlittler.

Von organisatorischer Seite aus habe alles reibungslos funktioniert, sagt sie. Mit einer unschönen Überraschung am Morgen vor Beginn des Fests: Vandalen hatten einige der mobilen Toiletten in der Nacht derart verschmutzt, dass sie nicht mehr zu gebrauchen waren. «Ein Wermutstropfen – mehr aber nicht», sagt Schlittler. Für sie überwiegen die positiven Erfahrungen «bei Weitem».

Eine aussergewöhnlich lange Wartezeit

Das gilt auch für die Stadt. Auch der Stadtrat marschierte beim traditionellen Umzug mit. «Ein sehr eindrückliches Erlebnis», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. «Es war wunderschön, die vielen farbenfrohen und kreativen Beiträge zu sehen und die Freude der Kinder und Jugendlichen mitzuerleben.»

Das Motto «Bunte Vielfalt» wurde von den Gruppen umgesetzt. Bild: Henri Leuzinger / Aargauer Zeitung

Kein Wunder, mussten sie doch aussergewöhnlich lange auf die Neuauflage des Jugendfests warten: Zuletzt fand es 2019 statt, die Ausgabe 2021 musste wegen der Pandemie abgesagt werden. «Die Freude bei allen Beteiligten war daher umso grösser», sind sich Erdin und Schlittler einig.

Für Susanna Schlittler der schönste Moment war nach dem Festumzug, als sich die Kinder auf dem Hauptwachplatz trafen. Als alle gemeinsam das Jugendfestlied sangen und Ensembles der Musikschule Unteres Fricktal sowie weitere Formationen Darbietungen zum Besten gaben. «So viele glückliche Gesichter zu sehen – dieses Bild werde ich so schnell nicht mehr vergessen», sagt Schlittler.

Riesige Freude – und ganz viel Dankbarkeit

Ihr sei in den vergangenen Tagen stark bewusst geworden, wie viel Engagement und Herzblut in diesem Grossanlass stecke, welch organisatorisches Zusammenspiel ihn erst ermöglicht.

Susanna Schlittler freute sich über die grosse Anzahl an Besucherinnen und Besuchern. Bild: Henri Leuzinger / Aargauer Zeitung

Schlittler bleibt nach dem Jugendfest deshalb «nur Freude und ganz viel Dankbarkeit allen Beteiligten sowie Helferinnen und Helfern gegenüber», wie sie sagt. Etwa dem FC Rheinfelden, der die Bewirtung übernahm und dafür Dutzende Helferinnen und Helfer stellte. Oder dem Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur (schjkk) mit Geschäftsführerin Liliane Regitz und ihrem Team. «Ohne ihre Unterstützung wäre das Jugendfest gar nicht durchführbar», so Schlittler.

Klar ist schon jetzt: Das Jugendfest kehrt zum alten Rhythmus zurück. Es findet 2025 wieder statt. «Und wir freuen uns schon jetzt darauf», sagt Schlittler.