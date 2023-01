Rheinfelden «Die Vorfreude ist riesig»: Burg-Stei-Grafe setzen Feinschliff an Fasnachtswagen – nach Hunderten Stunden an Arbeit Sie haben gezimmert, geschraubt und geschweisst – in wenigen Tagen endet die Arbeit der Rheinfelder Wagenbauer-Clique an ihrem vier Tonnen schweren Gefährt. Kevin Baumann und Philipp Hofer verraten, warum ihnen der Obertorturm bei der Planung Kopfzerbrechen bereitete und welchen Appell sie an die Besucherinnen und Besucher der Umzüge haben.

Kevin Baumann (links) und Philipp Hofer von den Burg-Stei-Grafe setzen an ihrem Fasnachtswagen den Feinschliff. Bild: Dennis Kalt/ Aargauer Zeitung

Fasnachtsmusik dröhnt durch die Lagerhalle. Ein leichter Farbgeruch sticht in der Nase. Als der Journalist die Kamera hervorholt, greift Kevin Baumann flugs zum Akkuschrauber und demontiert die bemalten Mottotafeln vom vier Tonnen schweren Fasnachtswagen. «Wir wollen schliesslich noch nichts verraten und die Leute überraschen», sagt der Präsident der Rheinfelder «Burg-Stei-Grafe» mit einem Augenzwinkern.

Gegründet am 11.11.2020 ist es für die derzeit vier Mann zählende Wagen-Clique die erste Fasnacht, an der sie mit ihrem Wagen an einem Umzug teilnehmen. «Die Vorfreude ist riesig», sagt Baumann, der derzeit mit Cliquen-Kollege Philipp Hofer im Baulokal in der Nähe des Rheinfelder Forstwerkhofs den Wagen für das bunte Treiben rüstet.

Insgesamt sind am Wagen der «Burg-Stei-Grafe» zwischen 800 und 900 Kilogramm Holz verbaut. Bild: Dennis Kalt/ Aargauer Zeitung

Das Grundgerüst haben beide bereits im Januar 2021 nach rund eineinhalb Monaten Bauzeit fertiggestellt. Sieben Meter misst der Wagen und bietet im Innenraum an den vier Schiebefenstern Platz für vier Personen sowie auf dem Balkon für zwei weitere. Baumann sagt: «Insgesamt haben wir zwischen 800 und 900 Kilogramm Holz verbaut – alles in Eigenregie.»

Hunderte Stunden Arbeit investiert

Sowohl Baumann, als gelernter Bauspengler, als auch Hofer, als gelernter Sanitär betreiben ihr Hobby aus Passion. «Derzeit stehen wir etwa jeden zweiten, dritten Tag für mehrere Stunden im Baulokal», so Baumann. «Ja», schiebt Hofer nach, «es gibt viel zu tun, immer wieder finden wir Optimierungsmöglichkeiten.»

Mit 100 Stunden besonders zeitintensiv waren die Schweissarbeiten für die Stahlkonstruktion. Diese wird wenige Tage vor den Umzügen in Rheinfelden und Möhlin, an denen die «Burg-Stei-Grafe» teilnehmen, für die Verschalung von Wagen und Traktor angebracht. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen, damit niemand unter die Räder kommen kann. Dennoch richtet Baumann einen Appell an die Besucherinnen und Besucher der Umzüge.

«Bitte klebt nicht am Wagen, sondern haltet Abstand.»

Ein wenig Kopfzerbrechen bereitete den «Burg-Stei-Grafe» der Rheinfelder Obertorturm. So misst der Turm-Durchgang 3,06 Meter in der Breite, der Traktor jedoch 3,20 Meter mit eingeschlagenem Radstand. Dementsprechend muss auch die Verschalung um den Traktor mehr als 3,20 Meter messen, damit der Traktor beim Rangieren mit den Rädern nicht an dieser schleift. Die Lösung: «Wir haben kurzerhand die Verschalung mit einem hydraulischen System versehen», sagt Baumann. So kann die Verschalung ein- und ausgefahren werden und der Traktor inklusive Ummantelung kommt so mit einer Breite von 2,90 Meter bei geradem Radstand gerade so durch das Obertor.

Eine Tonne Konfetti und Leckereien

Im Dezember 2022 fand eine Probefahrt mit dem Wagen statt. Bild: zvg

Am Steuer der Zugmaschine, so Baumann, wird selbstverständlich niemand aus dem «Burg-Stei-Grafe»-Quartett sitzen. «Fahren und gleichzeitig Fasnacht machen», sagt Baumann und lacht, «das funktioniert natürlich nicht.» So wird denn ein Bekannter den Traktor mit rund 3 km/h durch Rheinfelden und Möhlin lenken.

Dies, während die Mitglieder an den Schiebfenstern im Wagen stehen. «Wir haben 400 Kilogramm Konfetti, 450 Kilogramm Orangen und 100 Kilogramm Täfeli bestellt», sagt Baumann. Fernab der Umzüge steht der Wagen der «Burg-Stei-Grafe» etwa am Obertor oder auf dem Zähringerplatz für den Barbetrieb bereit. Baumann sagt:

«Wir rechnen etwa mit 500 bis 600 verkauften Halbliter-Bierdosen.»

In ihrem Wagen bereiten die «Burg-Stei-Grafe» etwa auch Hotdogs zu. Denn als langjähriger Fasnächtler weiss Baumann um die Wichtigkeit der kleinen Stärkung für so manche Närrin und manchen Narren Bescheid.