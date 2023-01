Rheinfelden Die Ufermauer höher, die Bachsohle tiefer: Stadt rüstete sich gegen 300-jähriges Hochwasser In Rheinfelden gibt es Handlungsbedarf hinsichtlich des Hochwasserschutzes. Auch für Bereiche in der Altstadt besteht erhebliche Gefahr ‒ unter anderem aufgrund von zwei Schwachstellen am Magdenerbach. Nun geht die Stadt diese Schwachstellen an.

Die Ufermauer am Magdenerbach beim Storchennest-Parkplatz in Rheinfelden soll erhöht werden. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Für die Stadt Rheinfelden weist die Gefahrenkarte Hochwasser so manche rote Stelle aus, also Zonen mit erheblichen Gefährdungspotenzial. Defizite im Hochwasserschutz gibt es etwa im Bereich des Stadtkerns. Diese gehen, neben der Hochwassergefährdung durch den Rhein, von zwei Schwachstellen am Magdenerbach aus.

Einer befindet sich beim Parkplatz Storchennest. Hier kann ein Hochwasser dazu führen, dass der Parkplatz sowie die nachfolgenden Grundstücke im Stadtgraben überflutet werden – und unter Umständen das Wasser über das Stadttor in die Marktgasse dringt.

Neuralgische Stelle bei der Brücke

Die zweite neuralgische Stelle befindet sich unter der Magdenerbrücke, wo der Bach die Kaiserstrasse quert. Hier besteht das Risiko einer sogenannten Verklausung durch Treibgut. Kommt es zu dieser, rechnet der Stadtrat mit einer grossflächigen Überflutung der Altstadt entlang der Marktgasse via Geissgasse.

Um das Risiko solcher Szenarien zu reduzieren, bewilligte der Souverän im Dezember einen Kredit über 780'000 Franken. Vor einigen Tagen ist der Beschluss der Gemeindeversammlung in Rechtskraft erwachsen. Stadtschreiber Roger Erdin sagt:

«In einem nächsten Schritt wird das eigentliche Bauprojekt ausgearbeitet. Hierfür werden die nötigen planerischen Arbeiten veranlasst.»

Als Baumassnahme vorgesehen ist die Erhöhung des linksseitigen Ufers mittels einer Ufermauer um 40 Zentimeter über eine Länge von 34 Meter im Bereich des Parkplatzes Storchennest. Die Erhöhung der Ufermauer soll mit der geplanten Sanierung des Parkplatzes ausgeführt werden. Wie viele Parkplätze in welchem Zeitraum nicht zur Verfügung stehen, ist noch offen. «Für das Projekt zur Sanierung des Parkplatzes finden derzeit Sondierungen statt», sagt Erdin. Der Baustart erfolgt frühestens im nächsten Jahr.

Bachsohle wird um 60 Zentimeter abgesenkt

Bereits in diesem Jahr soll die Bachsohle im Bereich der Magdenerbrücke auf einer Länge von rund 40 Metern um bis zu 60 Zentimeter abgesenkt werden. Durch die Sohleabsenkung kann die Höhendifferenz zwischen Bachsohle und Kanalisation auf 1,6 Metern erhöht werden. Erdin sagt: «Die Sohlenabsenkung im Bereich der Magdenerbrücke dürfte technisch am anspruchsvollsten werden. Für die Arbeiten im Bachbett gibt es an dieser Stelle nur wenig Bewegungsfreiheit.»

Um das Risiko einer Verklausung unter der Magdenerbrücke zu reduzieren, ist weiter der Bau eines Grobrechens im Oberlauf des Magdenerbachs vorgesehen. Durch diese drei Massnahmen wird die bordvolle Ableitung eines Hochwassers, das alle 300 Jahre auftritt, gewährleistet.