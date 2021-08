Rheinfelden «Die Sicherheit geht vor»: Ersatztermin für grenzüberschreitendes Rheinschwimmen fällt ins Wasser Nach einer Gefahrenbewertung kommen die Organisatoren zum Schluss, den Event endgültig abzusagen. Sie bedauern den Entscheid, doch das Schwimmen im Rhein ist aufgrund der Wetterlage und des Durchflusses nicht zu empfehlen.

Das Inseli – der Startbereich des grenzüberschreitenden Rheinschwimmens – steht unter Wasser. zvg (2. August 2021)

Die Wetter- und Hochwasserlage zwang die Veranstalter dazu, das grenzüberschreitende Rheinschwimmen Mitte Juli zu verschieben. Als Ersatztermin fassten die Organisatoren den 8. August ins Auge. Doch nun ist auch der Ersatztermin gestrichen, wie aus einer Mitteilung der Organisatoren, des Stadtmarketings Rheinfelden sowie der Sportkoordination Rheinfelden (Baden), hervorgeht.

«Das Organisationskomitee hat auf Grundlage der aktuellen Situation und der Prognose eine Gefahrenbewertung vorgenommen: Gegenwärtig ist der Startpunkt auf dem Inseli in Rheinfelden/Schweiz noch überschwemmt und der Wasserdurchlauf ist immer noch sehr hoch.» Darüber hinaus seien die Seen ebenfalls noch sehr voll und die Wetterlage kündige teils noch weitere, starke Regenfälle an.

Durchfluss derzeit doppelt so hoch wie normal

Daher, so heisst es weiter, sei nicht zu erwarten, dass der Durchlauf unter die kritische Marke von 1500 Kubikmeter pro Sekunde fallen werde. Selbst bei dieser Marke wäre das Inseli nicht trockenen Fusses zu erreichen und ein Schwimmen im Rhein sei nicht zu empfehlen. Auch die angekündigten Luft-/und Wassertemperaturen sprächen nicht für eine Durchführung.

Am Donnerstagnachmittag betrug die Abflussmenge bei der Messstation in Rheinfelden rund 2200 Kubikmeter pro Sekunde – mehr als doppelt so hoch wie der Abfluss im langjährigen Mittel.

Das grenzüberschreitende OK bedauere die erneute Absage sehr, aber die Sicherheit für Schwimmer und Schwimmerinnen sowie Begleitpersonen haben oberste Priorität, heisst es weiter. «Der Blick geht ins Jahr 2022, um zum 100-Jahre-Jubiläum der Stadt Rheinfelden (Baden), bei hoffentlich bester Wetterlage, das grenzüberschreitende Rheinschwimmen wieder durchführen zu können.» (az)