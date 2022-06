Rheinfelden 125 Jahre: Die Reha feiert ein rauschendes Geburtstagsfest – und heimst viel Lob ein Die Rheinfelder Rehaklinik besteht seit 125 Jahren. Das wurde mit einem rauschenden Fest samt viel Politprominenz gefeiert. Von der heimste die Reha in den Grussbotschaften viel Lob ein: Die Klinik, einst als Badeanstalt gegründet, sei heute von «grosser Bedeutung für den Rehabilitationskanton Aargau», sagte etwa Regierungsrat Jean-Pierre Gallati.

Während der Feier trat unter anderem das Künstlerduo Sira Eigenmann und Srdjan Vukasinovic auf. Zvg

Die Reha Rheinfelden feierte im 2021 das 125-jährige Bestehen der Klinik. Pandemiebedingt wurden die Jubiläumsfestivitäten um ein Jahr verschoben. Am Donnerstag war es jetzt soweit – die Reha Rheinfelden lud zum offiziellen Jubiläumsanlass im Zelt bei den Sportanlagen Engerfeld in Rheinfelden ein. Matthias Mühlheim, administrativer Direktor, und Professor Leo Bonati, Chefarzt und medizinischer Direktor der Reha Rheinfelden, freuten sich, zahlreiche Persönlichkeiten aus der Gesundheitsbranche und der Politik sowie von Geschäftspartnern und Behörden am Jubiläumsanlass in Rheinfelden begrüssen zu dürfen.

Verdienste von Professor Thierry Ettlin

Stiftungsratspräsident Niklaus Honauer wies in seiner Ansprache auf die stete Entwicklung der medizinischen Leistungen und der entsprechenden infrastrukturellen Erweiterungen der Klinik in den vergangenen 125 Jahren hin. Aus der einstigen «Aargauischen Badeanstalt für unbemittelte Kranke» habe sich die Reha Rheinfelden zum führenden Rehabilitationszentrum entwickelt. Im Interview mit der Klinikleitung wurden die letzten 25 Jahre der Klinik beleuchtet und dabei auch die Verdienste von Professor Thierry Ettlin im Aufbau der Neurorehabilitation und der Weiterentwicklung des medizinischen Angebotes insgesamt unterstrichen.

Die Klinikleitung mit Matthias Mühlheim (links) und Leo Bonati (rechts) gab in einem Gespräch Einblick in die Entwicklung der Klinik. Zvg

Bonati möchte die Klinik als schweizweit führendes Zentrum für Neurorehabilitation positionieren, das neben seinem Spezialgebiet der Schlaganfallrehabilitation das gesamte Spektrum der neurologischen Krankheiten umfasst, wurde betont. Auch die übrigen Leistungsaufträge für muskuloskelettale, geriatrische sowie internistisch-onkologische und psychosomatische Rehabilitation werden im Fokus bleiben.

Zudem werden Ausbildung und Forschung als Treiber der stetigen Innovation gestärkt, hiess es. Mühlheim kündigte im Zusammenhang mit der Entwicklung der Klinik an, dass sich weitere infrastrukturelle Entwicklungen in der Phase von Projektstudien befinden. Dies um den Patientinnen und Patienten weiterhin optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Rehabilitation zu schaffen.

Regierungsrat würdigt Bedeutung für den Kanton

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati würdigte die Reha Rheinfelden in seiner Ansprache, indem er die Bedeutung der Klinik für den «Rehabilitationskanton» Aargau, aber auch für die Nordwestschweiz unterstrich.

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati würdigte die Bedeutung der Reha Rheinfelden für den Kanton. Zvg

Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener Brogli überbrachte die Grussbotschaft des Grossen Rates. Rheinfeldens Vizeammann Walter Jucker gratulierte im Namen der Stadt und strich die Rolle der Klinik als Markenbotschafterin für Rheinfelden und als Arbeitgeberin heraus. Musikalisch begleitet wurden die geladenen Gäste von Sira Eigenmann (Violine) und Srdjan Vukasinovic (Akkordeon).