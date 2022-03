Rheinfelden Die Plattform zu Ehren der Strompioniere ist eröffnet: «Ohne die wertvolle Arbeit des Vereins wäre das nicht möglich gewesen» Charles E.L. Brown und Agostino Nizzola, die beiden Strompioniere von Rheinfelden, werden neu mit einer Aussichtsplattform am Rheinufer geehrt. Der Ort ist dabei kein Zufall: Hier befand sich einst der alte Eisensteg. Die IG pro Steg, die sich jahrelang für dessen Erhalt eingesetzt hatte, war an der Entstehung der Plattform massgeblich mitbeteiligt.

Sie weihten die Brown-Nizzola-Plattform am Rheinufer bei Rheinfelden ein: v.l. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Stadtammann Franco Mazzi, alt Stadtrat Hans Gloor, Peter Scholer, Kurt Beretta (beide IG pro Steg) sowie zwei Darsteller. Nadine Böni

Die Freude war Peter Scholer, Präsident des Vereins IG pro Steg ins Gesicht geschrieben, als er ans Mikrofon trat. Noch einmal warf er einen Blick über seine Schulter, auf die nigelnagelneue Brown-Nizzola-Plattform am Rheinufer. «Ich muss das erst noch etwas auf mich wirken lassen», sagte Scholer dann.

Die IG, entstanden im letztlich vergeblichen Kampf um den Erhalt des alten Kraftwerks und des Eisenstegs, wird im Mai 15 Jahre alt. Und, so Scholer mit einem Lachen:

«Jetzt dürfen wir zum ersten Mal etwas einweihen – nachdem bis jetzt ja vor allem abgerissen wurde.»

Dort, wo bis 2011 der Eisensteg über den Rhein führte, steht nun die Plattform. Mit ihren rund 52 Quadratmetern Fläche bietet sie nicht nur einen schönen Blick über den Rhein und zum Umgehungsgewässer des neuen Kraftwerks. Sie bietet vor allem viel Wissenswertes über die Pionierarbeit, die vor über 100 Jahren in Rheinfelden geleistet wurde.

Spielzeug und Geschichtsdenkmal zugleich

Der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi zeigte sich hocherfreut über die neue Attraktion und dankte allen Beteiligten, allen voran der IG pro Steg, Mazzi sagte:

«Ohne die wertvolle Arbeit des Vereins hätte dieses Projekt nicht in diesem Rahmen entstehen und umgesetzt werden können.»

Die Plattform ist den beiden Schweizer Elektroingenieuren Charles E.L. Brown, Pionier für Hochspannung und Fernübertragung, und Agostino Nizzola, Pionier für Verbundbetrieb von Kraftwerken, gewidmet.

6 Bilder 6 Bilder Die 52 Quadratmeter grosse Plattform ist den Strompionieren Brown und Nizzola gewidmet. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Auf in Deutsch und Englisch gehaltenen Infotafeln können Besucherinnen und Besucher nachlesen, warum Rheinfelden in der Stromgeschichte eine wichtige Rolle spielte – 1904 etwa als Startort des europäischen Stromverbundnetzes. Kurt Beretta von der IG erklärte:

«Das ist heute eine der grössten von Menschenhand geschaffenen technischen Anlagen, welche die sichere Stromversorgung in über 30 Ländern garantiert.»

Ein zentrales Element und gleichzeitig Spielzeug wie Geschichtsdenkmal ist die «50-Hertz-Wippe», die daran erinnert, wie die Pioniere darauf kamen, die Frequenz der Stromnetze auf 50 Hertz auszulegen. Ein Stahlelement stellt ausserdem die Silhouette des abgerissenen Rheinstegs dar und symbolisiert gleichzeitig die seinerzeit gebräuchlichen Stromtrassen.

Sogar Emil Rathenau ist kurz zu Gast

Am deutschen Ufer bestehen schon Plattformen, die an die Strompioniere Emil Rathenau und Michail von Dolivo-Dobrowolsky erinnern. Ersterer hatte bei der Einweihung am Montag sogar einen kurzen Auftritt: Eine Darstellerin und ein Darsteller gaben den Anwesenden als Kurreisende aus Paris und Emil Rathenau einen Einblick in die Vergangenheit.

Mit Andreas Mossner war gar ein Ururenkel Rathenaus unter den Anwesenden. Mehr als 70 Personen nahmen an der Einweihung der Plattform teil, darunter der komplette Stadtrat von Rheinfelden, der deutsche Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sowie Delegationen verschiedener Nachbargemeinden.