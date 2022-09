Rheinfelden Die Pandemie ist überwunden: Die Shrimpszucht könnte mehr Crevetten verkaufen, als sie produziert Die Pandemie und die damit verbundenen Gastrolockdowns trafen die Rheinfelder SwissShrimp AG hart. Inzwischen hat sich das Start-up von den Turbulenzen erholt. Die Nachfrage aus der Gastronomie etwa ist teilweise sogar so hoch, dass der Zucht die Shrimps ausgehen.

Die SwissShrimp AG in Rheinfelden ist das einzige Unternehmen, das Shrimps nachhaltig produziert und ausschliesslich frisch verkauft. Sandra Ardizzone / AGR

Die Rheinfelder Shrimpszucht ist wieder in ruhigeren Gewässern unterwegs. Zur Erinnerung: Das Jahr 2020 hätte in der noch jungen Geschichte der Swiss Shrimp AG einen Meilenstein darstellen sollen. Zum ersten Mal seit dem Markteintritt im Frühjahr 2019 hätte in der Zucht ein ganzes Jahr lang im Vollbetrieb gearbeitet werden sollen – quasi das erste Jahr im «Normalbetrieb» also. Dann aber kam die Coronapandemie und nichts mehr war normal.

Nun scheinen die Sorgen überwunden: Obwohl zu Jahresbeginn Corona noch hochaktuell war, konnte sich die SwissShrimp AG gut von der Pandemie erholen. Die Gastronomie laufe wieder ähnlich gut wie vor der Pandemie, sagt Geschäftsführer Rafael Waber.

Manchmal gehen die Shrimps sogar aus

Die grösste Herausforderung ist für die Zucht im Moment, die verlangten Mengen an Ware produzieren zu können. Dafür muss das Wachstum der in 16 Becken verteilten Shrimps-Populationen aufrechterhalten werden.

Kurz vor der Pandemie hatte die SwissShrimp AG mit dem Verkauf gestartet. Dieser entwickelt sich sehr gut, er ist jedoch – wie die Gastronomie – abhängig von den verfügbaren Mengen. Und genau das ist derzeit die Herausforderung: «Momentan haben wir einen grossen Nachfrageüberhang und sind teilweise ausverkauft», erklärt Waber. Das Unternehmen arbeite derzeit intensiv daran.

Geschäftsführer Rafael Waber erzählt von den Entwicklungen im Unternehmen. Sandra Ardizzone / AGR

Eine weitere positive Entwicklung ist das weiterhin hohe Interesse an der Zucht. Immer mehr Personen seien sich des Online-Verkaufes bewusst und wüssten, dass direkt nach Hause geliefert werden kann, sagt Waber.

Das grosse Interesse zeigt sich auch bei den Buchungen für Führungen durch die Farm. Diese sind ein weiteres, vielgenutztes Angebot der SwissShrimp AG. Einerseits empfängt sie viele geschlossene Gruppen, wie etwa Firmenausflüge, andererseits bietet sie auch öffentliche Besichtigungen an. Ausserdem gibt es eine neue Attraktion:

«Neu haben wir ein grosses Aquarium im Besucherraum, damit die Gäste die schwimmenden Shrimps von ganz nah beobachten können.»

Im Hintergrund arbeitet das Unternehmen derweil weiterhin an seiner wirtschaftlichen Zukunft. Im vergangenen Jahr startete die SwissShrimp AG eine Aktienkapitalerhöhung. Inzwischen seien über 300 Personen an der Unternehmung beteiligt, sagt Waber.

Leckere Shrimp-Rezepte gibt es auf der Website von SwissShrimp. Sandra Ardizzone / AGR

Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit

Das Konzept der Zucht scheint also zu überzeugen. Nachhaltigkeit wird bei der SwissShrimp AG gross geschrieben. Es wird konsequent auf Antibiotika verzichtet und die Firma arbeitet mit den benachbarten Schweizer Salinen AG zusammen. So stammen die Wärme sowie das Salz für die Becken aus der Abwärme der Salinen.

Rafael Waber ist zuversichtlich. «Erfolg lässt sich auf verschiedene Arten definieren. Wir haben einige Hürden überwunden und da und dort eine grosse Ausstrahlung erlangt», sagt er und fügt an: «Finanziell liegt der Erfolg aber noch vor uns und dies ist eines unserer Hauptziele.»