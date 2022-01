Rheinfelden «Die Pandemie hat uns das Genick gebrochen»: Das Restaurant La Ticinella schliesst für immer Sanja Fricker, die in den vergangenen zwölf Jahren im Restaurant gewirtet hat, muss den Betrieb aufgeben. Die vergangenen zwei Jahre haben ein Loch in ihre Kasse gerissen, das am Ende nicht mehr zu stopfen war. Dass das Restaurant dereinst unter einem neuen Wirt oder einer neuen Wirtin wieder aufgeht, scheint derzeit unwahrscheinlich.

Das Restaurant La Ticinella an der Kaiserstrasse in Rheinfelden ist Konkurs. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

In Rheinfelden endet in diesen Tagen eine kleine Ära. Das Restaurant La Ticinella an der Kaiserstrasse schliesst – und zwar für immer. «Die Pandemie hat uns das Genick gebrochen», sagt Sanja Fricker, die das Restaurant in den vergangenen zwölf Jahren gepachtet hatte. Über ihr Gastrounternehmen wurde diese Woche der Konkurs eröffnet.

Die beiden Lockdowns und nun die Einschränkungen mit der Zertifikatspflicht. «Das konnten wir nicht alles wegstecken», sagt Fricker und fügt an:

«Ich musste die Notbremse ziehen – auch, wenn es im Moment sehr wehtut.»

Fricker erinnert sich gern zurück an die guten Zeiten im Restaurant. Es habe einige Zeit gebraucht, dieses zum Laufen zu bringen, erzählt sie. Schliesslich wechselten zuvor über Jahre immer wieder die Pächter und kam es entsprechend auch zu längeren Leerständen.

Sie brachte wieder Leben ins Restaurant

Sanja Fricker aber hauchte dem «La Ticinella» wieder Leben ein. Mit täglich wechselnden Mittagsmenus und einer vielseitigen Abendkarte. Neben Tessiner Spezialitäten und Pizza bot das Team auch Klassiker wie Cordon bleu, Wurstsalat und Fitnessteller.

Fricker erinnert sich an einen Abend im Februar 2020, als sie spät nach Feierabend noch mit ihrem Team zusammensass: «Wir waren erschöpft, aber glücklich. Das Restaurant lief gut, für die Wochenenden waren wir teilweise schon Tage im Voraus ausgebucht.» Sie habe damals zum Team gesagt: «So kann es weitergehen.»

Zwei Wochen später kam der erste Lockdown – der Anfang vom Ende für das «La Ticinella».

Ein Gebäude mit langer Geschichte

Auch die Besitzerfamilie reagiert traurig auf das Aus für das Restaurant. Das Gebäude an der Kaiserstrasse blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es wurde 1898 in für die Jahrhundertwende typischer Architektur erbaut und beherbergte das Restaurant Freihof mit eigener Weinhandlung, bevor es 1960 an die Salmenbrauerei verkauft wurde.

Das Gebäude an der Kaiserstrasse stammt aus dem 19. Jahrhundert. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

1976 erwarben Alois und Myrta Peng das Gebäude samt Restaurant und tauften dieses, aufgrund ihrer langjährigen Tessiner Vergangenheit, in «La Ticinella» um. Passend dazu die Küche mit vielen Spezialitäten aus der Sonnenstube der Schweiz – und die Pizza.

Zukunft des Restaurants noch offen

Das Ehepaar liess zu Beginn seiner Wirtezeit eigens einen Pizzaofen einbauen. «Damals waren wir damit weitherum die einzigen», erinnert sich Myrta Peng. Entsprechend bekannt war das Restaurant schon bald einmal. Rund 30 Jahre wirtete das Ehepaar in Rheinfelden. Auch sie hätten schwierige Momente erlebt und die wirtschaftlichen Krisen zu spüren bekommen, sagt Peng, aber:

«Wir haben viele gute Erinnerungen an diese Zeit. Es war arbeitsreich, aber schön.»

Das Ende des Restaurants «tut uns weh», sagt Peng. Bis zuletzt habe man mit Sanja Fricker gehofft, dass sich die Situation zum Guten wendet. Wie es mit den Restaurant nun weitergeht, ist offen. Wobei die Tendenz «eher weg von einem Restaurantbetrieb geht», wie es bei Familie Peng heisst.

Auf einem Zettel am Eingang richtet Wirtin Sanja Fricker einige liebe Worte an ihre Gäste. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

So heisst es wohl Abschied nehmen vom «La Ticinella» – und für Sanja Fricker auch von ihren Gästen. An diese richtet sie noch einige Worte auf einem Zettel am Eingang des Restaurants: «Vielen Dank für jedes Lächeln, vielen Dank für die guten Gespräche, vielen Dank für Ihre Treue und vielen Dank für die tolle Unterstützung in den letzten zwei Jahren.»