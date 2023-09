RHEINFELDEN Die Neueröffnung des traditionsreichen Bistros Salmen verzögert sich: Im November soll es losgehen Die «Kronenhof»-Wirtinnen übernehmen bald das Bistro Salmen in der Rheinfelder Altstadt. Wegen eines unfallbedingten Ausfalls können die Wirtinnen Gabriela Anda und Antonietta Tonto das Lokal nicht wie geplant auf den 1. Oktober eröffnen.

Kaum ein Restaurant in der Altstadt von Rheinfelden hat so viel Geschichte und Tradition wie der «Salmen». Erst Anfang Sommer gab die Stadt bekannt, dass das Bistro an der Marktgasse 10 an Gabriela Anda und Antonietta Tonto vermietet wird. Dies, nachdem sich über 40 Interessentinnen und Interessenten auf das frei werdende Lokal beworben haben. Die Eröffnung des Lokals bei der Stadtbibliothek war auf den 1. Oktober geplant.

Gabriela Anda (l.) und Antonietta Tonto werden bald nicht nur im «Kronenhof» wirten, sondern auch das Bistro Salmen führen. Bild: Marc Fischer (05.06.2019)

Nun aber verschiebt sich der nächste Schritt in der «Salmen»-Ära. «Aufgrund eines unfallbedingten Ausfalls verzögert sich die Eröffnung», sagt Gabriela Anda. Aufgeschoben ist aber natürlich nicht aufgehoben: Anda und ihre Kollegin Antonietta Tonto, mit der sie heute bereits im nur wenige Schritte entfernten «Kronenhof» wirtet, werden das Bistro Salmen im November eröffnen.

Die beiden Frauen werden von da an die beiden Lokale parallel führen. Schon heute verfügen sie über einen externen Produktionsstandort, von wo aus sie Mahlzeiten für den «Salmen» und den «Kronenhof» herstellen können. Die Wirtinnen haben nun noch bis im November Zeit, die Räumlichkeiten in der ehemaligen «Brötlibar Salmen» umzugestalten, das Betriebskonzept zu finalisieren und schliesslich dem Lokal einen neuen Namen zu verpassen.