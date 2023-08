Rheinfelden «Die Leute machen gerne einen Schlenker dorthin»: Die Brown-Nizzola-Plattform hat ihre Freunde und Freundinnen gefunden Die 275'000-Franken-Attraktion an der Roberstenstrasse wird rege besucht. Das beobachten Stadt und der Verein IG pro Steg, der mit Engagement und Geld den Bau erst ermöglicht hat. Auch Probleme mit Vandalismus oder Vermüllung hat es keine gegeben, ziehen die Verantwortlichen positive Bilanz.

Wie viele Menschen schon auf der «Brown-Nizzola-Plattform» in Rheinfelden gestanden haben, lässt sich nur schätzen. Denn Eintritt für die Ende März 2022 eröffnete Attraktion am Rheinufer wird keiner verlangt. «Aber die Leute machen schon gerne einen Schlenker dorthin», weiss Peter Scholer, Präsident des Vereins IG pro Steg, der mit viel Engagement und finanziellem Zustupf den Bau erst ermöglicht hat.

Die «50-Hertz-Wippe» ist das zentrale Element der Brown-Nizzola-Plattform am Rheinfelder Rheinufer. Bild: Nadine Böni

Auch die Stadt zieht ein positives Fazit, 16 Monate nach Eröffnung. «Wir gehen davon aus, dass die Frequenz auf dem Rheinuferrundweg seit dessen Aufwertung insgesamt höher ist und somit auch die Plattform rege besucht wird», sagt Vizestadtschreiberin Christine Schibler.

Die «50-Hertz-Wippe», ein Spielgerät, sei dabei der Renner bei den Kindern, weiss Scholer. Indes studierten die Erwachsenen die Infotafeln, schauten durchs Fernrohr auf die badische Rheinseite oder legten auf den Sitzbänken eine Pause ein.

Plattform als Station auf «Rheinuferrundweg extended»

Denn Scholers Erfahrung nach machten an der Plattform vor allem die Halt, die sich auf den «Rheinuferrundweg extended» begeben, einem 30- Kilometer-Trip mit Aussichtsplattformen, Anlegestellen, Wassersport- und Spielmöglichkeiten, der mehrere Gemeinden auf schweizerischer und deutscher Seite einschliesst.

Die Brown-Nizzola-Plattform am Rheinufer wurde im März 2022 festlich eingeweiht. Bild: Nadine Böni

Die Brown-Nizzola-Plattform heisst so, weil sie an die Strompioniere Charles E. L. Brown und Agostino Nizzola erinnert, die vor mehr als 100 Jahren in Rheinfelden Stromgeschichte geschrieben haben. Und eben ihre Erfindung, die Frequenz der Stromnetze auf 50 Hertz auszulegen, veranschaulicht die «50-Hertz-Wippe» spielerisch.

Ersatz für den abgerissenen Steg

Seit 2011 war die Roberstenstrasse ins Nichts verlaufen, seit der alte eiserne Rheinsteg und mit ihm das Rheinkraftwerk von 1898 zum Bedauern Scholers und seiner Mitstreitenden abgerissen wurden. Nachdem auch der neue Rheinsteg, 2019 an der Urne gescheitert, die Lücke nicht füllen konnte, richtete sich das Augenmerk auf die Plattform. Deren Bau begann im Juli 2021 und endete im März 2022. Total hat sie 275’000 Franken gekostet. Die Kosten teilten sich Stadt und IG Pro Steg.

Knapp anderthalb Jahre nach Eröffnung ist die Brown-Nizzola-Plattform noch immer gut in Schuss. Lediglich eine ausgebleichte Infotafel sei bisher ausgetauscht worden, erzählt Scholer. Auch habe es keine Probleme mit Vandalismus oder Vermüllung gegeben, sagt er.

Dass Teile auf der Plattform aus Witterungsgründen ausgetauscht werden müssen, kalkuliert die Stadt ein. Aber das ist laut Schibler derzeit noch kein Thema.