Rheinfelden Die Dianapark-Sanierung kostet über 80 Millionen Franken – das und diese anderen Details verrät das Baugesuch Über 150 Mieterinnen und Mieter der Rheinfelder Siedlung müssen in den kommenden zwei Jahren ausziehen, weil die Gebäude umfassend saniert und umgebaut werden. Seit Freitag liegt das Baugesuch auf. Neben den Baukosten geben die Unterlagen auch Einblick, wie die zehn Häuser künftig aussehen sollen.

Heute prägen Ziegelstein, Beton und Metall das Erscheinungsbild der Gebäude – das wird sich mit dem Umbau ändern. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Über 150 Mieterinnen und Mieter der Rheinfelder Siedlung Dianapark müssen in den kommenden zwei Jahren ausziehen. Die Eigentümerin der zehn Mehrfamilien- und Hochhäuser, die Helvetia Versicherungen, gab im August vergangenen Jahres bekannt, dass die Siedlung umfassend saniert und umgebaut werden soll.

In den kommenden Wochen werden die ersten Kündigungen verschickt, wie ein Helvetia-Sprecher auf Anfrage bestätigte. Und: Es liegt seit Freitag und bis am 4. April das Baugesuch für die geplante Gesamtsanierung der Wohnüberbauung auf.

Daraus geht unter anderem hervor, wie hoch die Kosten für das Vorhaben sind: Mit rund 80 Millionen Franken rechnet die Helvetia, hinzu kommen zwei Millionen Franken für die Umgebungsgestaltung.

137 Wohnungen mit 2,5 Zimmern

Dafür ändert sich am Erscheinungsbild und im Innern der Gebäude einiges. Bei den Hochhäusern etwa entstehen neue Bäder und Küchen sowie grössere Balkone. Auch die Flachbauten werden mit neuen Bädern und Küchen ausgestattet und erhalten raumhohe Fenster. Sämtliche Wohnungen sollen künftig über ein Reduit verfügen.

Geplant sind ausserdem Änderungen an den Grundrissen. Hat die Siedlung heute viele Wohnungen mit 3,5 Zimmern und mehr, sollen es künftig mehr kleinere Wohnungen sein. Insgesamt 137 Wohnungen mit 2,5 Zimmern entstehen, die meisten davon in den Hochhäusern. Die Helvetia begründet dies mit einem immer grösseren Bedarf an Wohnungen für eine oder zwei Personen.

Hinzu kommen 128 Wohnungen mit 3,5 Zimmern, 28 Wohnungen mit 4,5 Zimmern sowie sieben 5,5-Zimmer-Wohnungen. Nach Abschluss der Gesamtsanierung wird die Siedlung demnach genau 300 Wohnungen zählen. Heute sind es deren 242.

Keramikelemente statt Ziegelsteine

Auch das äussere Erscheinungsbild wird sich mit der Gesamtsanierung verändern. Heute prägen primär Ziegelstein, Beton und Metall das Erscheinungsbild der über 40-jährigen Gebäude.

Die Aussenwände der Gebäude werden gemäss den geltenden Energieanforderungen erneuert. Dazu wird das bestehende zweischalige Mauerwerk sämtlicher Aussenwände der Wohngeschosse bis auf die innere tragende Mauerwerksschale abgebrochen und mit einer Wärmedämmung versehen.

Die Aussenwände der Flachbauten sowie die Hochhaus-Balkone und -Attikageschosse werden anschliessend mit einem mineralischen Kalk-Zementputz verputzt. Die restlichen Aussenwandflächen der Hochhäuser werden mit einer Konstruktion aus Keramikelementen versehen.

Die Balkone bei den Hochhäusern werden ausserdem deutlich grösser, die Betonbrüstungen der Balkone bei den Flachbauten abgebrochen und durch eine Metallkonstruktion ersetzt.

Bauarbeiten starten im Frühjahr 2023

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner werden im Frühling 2023 ihre Wohnungen verlassen haben müssen, wenn die erste Bauetappe startet. Die weiteren Etappen beginnen voraussichtlich im Oktober 2023 respektive Mai 2024. Die Arbeiten dauern bis im Sommer 2025.