Rheinfelden Deutscher Grill und Schweizer Gasflasche führten zu Brand: Nun droht eine Strafanzeige Der Grill, den der Rheinfelder in Deutschland gekauft hat, mag im Einkauf günstiger gewesen sein – nun wird es für den Besitzer aber gehörig teuer. Denn neben dem Schaden an den beiden Balkonen muss er mit einer Verzeigung nach Strafgesetzbuch rechnen. Und das dürfte eine happige Geldstrafe absetzen.

Bei einem Grillbrand in Rheinfelden griff das Feuer auf einen zweiten Balkon über. Zvg

Viele Fricktalerinnen und Fricktaler sind Feuer und Flamme, wenn es darum geht, in Deutschland einzukaufen. Denn zahlreiche Produkte sind jenseits der Grenze deutlich billiger als in der Schweiz – mit dem aktuell starken Franken erst recht.

Das gilt auch für etliche Gasgrillmodelle. Kauft man beispielsweise einen Weber Gasgrill Spirit E 315 GBS bei Hornbach in Deutschland, zahlt man für den Grill aktuell 669 Euro. In einer Schweizer Hornbach-Filiale kann der gleiche Grill, für die Schweiz umgerüstet, für 759 Franken bestellt werden. Rechnet man die Mehrwertsteuerdifferenz zwischen beiden Ländern von rund 10 Prozent auch noch auf, dann tönt das nach einem heissen Schnäppchen.

Ausländische Gasgrills sind nicht mit Schweizer Gasflaschen kompatibel

Es tönt aber vielfach nur so, denn die Gefahr ist gross, dass nicht nur der Preis heiss ist, sondern dass der Grill in Feuer und Flamme aufgeht. Dies liegt daran, dass die meisten ausländischen Gasgrills nicht mit Schweizer Gasflaschen kompatibel sind. Denn in Deutschland kommen andere Dichtungssysteme bei den Druckreglern zum Einsatz als in der Schweiz.

Die Folge: Zwischen deutschem Grill und Schweizer Gasflasche kann keine dichte Verbindung hergestellt werden. Es treten Gase aus und «können mittels offenem Feuer oder einem Funken zu Explosionen führen», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in ihrem Ratgeber zum Grillieren.

Zwei Grillbrände innert 24 Stunden

Die Aargauer Kantonspolizei rät deshalb «dringend davon ab, Gasgrills, welche im Ausland gekauft werden, mit Gasflaschen aus der Schweiz zu kombinieren», wie sie in einer Mitteilung schreibt und auch die Suva warnt in ihrer Kampagne zum Umgang mit Grills eindringlich: «Achtung: Ausländische Gasflaschen passen nicht auf Schweizer Gasanschlüsse und umgekehrt.»

Dass ganz schnell etwas passieren kann, mussten in der letzten Woche gleich zwei Grilleure erleben. In Seengen brannte ein Gasgrill aus Deutschland am Donnerstag, in Rheinfelden geriet ein deutscher Grill, der an eine Schweizer Gasflasche angeschlossen wurde, am Freitagabend in Brand.

Die Feuerwehr musste in beiden Fällen ausrücken. In Rheinfelden entstand ein «mittlerer Sachschaden an zwei Balkonen», wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Eine Person musste zudem mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen ins Spital überführt werden.

Für den Grillbesitzer hat das Ganze ein doppeltes Nachspiel. Zum einen ist da der Schaden an den Balkonen. Diesen kann er der Privathaftpflicht-Versicherung angeben – wenn er eine abgeschlossen hat.

Wie Sie erkennen, ob Grill und Gasflasche sicher funktionieren, sehen Sie im Video. Beitrag vom 5. August 2022 nach einem Vorfall in Seengen. Tele M1

Verzeigung nach Strafgesetzbuch

Aber auch strafrechtlich wird er noch belangt werden. Kapo-Mediensprecher Bernhard Graser sagt auf Anfrage:

«Der Verursacher des Brandes muss mit einer Verzeigung nach Strafgesetzbuch rechnen.»

Dieser Schritt sei bislang noch nicht erfolgt. Zur Anwendung kommt dabei Artikel 222 StGB. Dieser besagt, dass «wer unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht», mit Frei­heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. In Fall des Grillbrandes dürfte es eine Geldstrafe sein. «20 Minuten» berichtet von einem Fall im Kanton Schwyz, wo im Januar 2020 ein Rentner per Strafbefehl verurteilt wurde und eine Buss von 4000 Franken bezahlen musste, weil er mit seinem Gasgrill fahrlässig einen Balkonbrand verursacht hatte.

Grundsätzlich kann bei fahrlässig verursachten Bränden einerseits die fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst nach Strafgesetzbuch oder aber die Widerhandlung gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht nach Brandschutzgesetz zur Anwendung kommen. Hier droht eine Busse von höchstens 10'000 Franken.

«Welcher Tatbestand vorliegt, hängt von der Gemeingefahr ab, wie sie im Strafgesetzbuch beschrieben ist», erklärt Graser. Eine Gemeingefahr liege etwa vor, wenn der Verursacher dem Brand nicht mehr selber Herr werde und nur noch die Feuerwehr die weitere Ausbreitung verhindern können.

«Kann jemand hingegen ein Feuer selber löschen, findet das Brandschutzgesetz Anwendung.»

Dies war in Rheinfelden nicht der Fall; entsprechend kommt es zu einer Verzeigung nach Strafgesetzbuch.