Rheinfelden Das Zuhause des FC Rheinfelden entsteht: Das neue Klubhaus nimmt Form an Stadt und Verein bauen gemeinsam ein neues Klubhaus samt Beiz, Garderoben und sanitären Anlagen auf dem Sportplatz Schiffacker. Nun sind die Bauarbeiten gestartet. Im kommenden Frühjahr soll das Gebäude fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Ende November fand auf der Sportanlage Schiffacker ein inoffizieller Spatenstich statt. zvg

Gleich zwei Fricktaler Fussballvereine arbeiten seit einiger Zeit am neuen Daheim: Neben dem FC Wallbach ist das auch der FC Rheinfelden – dieser ist dabei aber schon einen Schritt weiter: Die Bauarbeiten laufen seit einigen Wochen. Im kommenden Frühjahr soll das Klublokal eröffnet werden.

Auch in Rheinfelden finanziert die Gemeinde das Projekt mit: Im Juni 2021 hatten die Stimmberechtigten einen Kredit in Höhe von 1,75 Millionen Franken für den Neubau des Garderobengebäudes samt Klubbeiz genehmigt. Der FC beteiligt sich an den Kosten: Für das Klublokal stellt die Stadt nämlich nur einen sogenannten Edelrohbau hin. Der FC Rheinfelden wird das Lokal von der Stadt mieten und selber ausbauen.

Um das Projekt finanzieren zu können, hatte der Verein im vergangenen Jahr ein Crowdfunding gestartet. Fast 55'000 Franken kamen so zusammen.

Das neue Klubhaus ersetzt die Räumlichkeiten im ehemaligen Schützenhaus auf dem Schiffacker. Die dortigen Garderoben, sanitären Anlagen und Gastroräume sind in die Jahre gekommen. Im Neubau entstehen unter anderem neue Garderoben, Toiletten und Duschräume. Im Erdgeschoss entsteht das eigentliche Klublokal – mit grossen Fenstern und einer zum Platz hin offenen Terrasse.