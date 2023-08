Rheinfelden Wetter und Wasserstand spielen mit: Das grenzüberschreitende Rheinschwimmen kann durchgeführt werden Gemeinsam den Rhein hinunter: Am Sonntag soll in Rheinfelden das grenzüberschreitende öffentliche Rheinschwimmen stattfinden. Wetterprognosen und Pegelstand sprechen dafür, dass der Traditionsanlass durchgeführt werden kann. Das Organisationsteam rechnet mit über 150 Teilnehmenden.

Dieter Wild hat in den vergangenen Tagen öfters mal die Wetterprognosen studiert. Er ist erster Vorsitzender des Stadtsportausschusses aus Rheinfelden (D) und präsidiert das Komitee, das am kommenden Wochenende das grenzüberschreitende Rheinschwimmen der beiden Rheinfelden organisiert.

Und was Wild da bei den Wetterdiensten gesehen hat, freut ihn: Viel Sonne und auf das Wochenende hin wieder sommerliche Temperaturen um die 30 Grad. Auch wenn dann am Sonntag leichter Regen möglich ist – Wild sagt: «Das Wetter spricht für uns.» Heisst: Das Rheinschwimmen kann durchgeführt werden.

Das Wasser hat sich abgekühlt

Rheinpegel, Strömung und Wassertemperatur sollten auch kein Problem darstellen. Das zeigt ein Blick auf die hydrologischen Daten des Bundesamts für Umwelt.

Stand Dienstagmittag flossen gut 1100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde an der Messstation in Rheinfelden vorbei, Tendenz sinkend. Von einer Gefahrenstufe oder gar einem Hochwasser ist das weit entfernt. Das Wasser hat sich über die vergangenen Tage zwar einige Grad abgekühlt, von gut 21 Grad am Freitag auf 17 Grad am Dienstag.

Bis zum Wochenende dürfte die Temperatur aber wieder angenehmer werden. «Derzeit ist der Rhein wegen der Niederschläge ausserdem etwas trüb», sagt Wild. Aber auch das dürfte bis zum Wochenende wieder besser werden.

Im vergangenen Jahr nahmen 175 Personen am Rheinschwimmen teil. Bild: Horatio Gollin

Entsprechend freut sich das Organisationsteam auf das Rheinschwimmen. Es rechnet mit 150 und 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wobei Dieter Wild weiss: Das Wetter am Tag des Anlasses spielt diesbezüglich eine entscheidende Rolle. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist die Verlockung für den «Schwumm» im Rhein grösser als bei Regen. «Entsprechend hoffen wir, dass sich die Sonne am Sonntag durchsetzen wird», sagt Wild mit einem Lachen.

Start wie immer auf dem «Inseli»

Der Start zum öffentlichen Rheinschwimmen ist am Sonntag um 11 Uhr auf dem «Inseli». Eine vorgängige Anmeldung ist nicht nötig. Es besteht aber aus Sicherheitsgründen eine Einschreibepflicht.

Die Strecke führt den Rhein abwärts zum Zielort, dem Gelände des Ruderclubs in Rheinfelden (D). Entlang der rund 1400 Meter langen Schwimmstrecke werden auch in diesem Jahr der Rheinrettungsdienst Rheinfelden (Aargau) und die DLRG Rheinfelden (D) die Teilnehmenden begleiten und überwachen.

Alle Teilnehmenden werden nach dem Schwimmen vom Zielort in Rheinfelden-Warmbach (D) beim Ruderclub Rheinfelden wieder mit Transportbooten der Pontoniere, der Wassersportfreunde und des THW Lörrach zum Inseli zurückgebracht.