Rheinfelden Das Gebiet rund um den Bahnhof wird entwickelt – jetzt wächst ein symbolträchtiger Baum Auf dem Bahnhofplatz Rheinfelden steht neu ein Eisenholz-Baum. Er begleitet die Entwicklung der «Neuen Mitte» Rheinfelden und soll das Gedeihen dieses für die Stadt zukunftsweisenden Projekts symbolisieren. Der Bevölkerung dient der Baum als Informationspunkt.

Das Gebiet um den Bahnhof in Rheinfelden soll in den kommenden Jahren zu einem lebendigen Quartier mit unterschiedlichen Funktionen, vielseitigen Nutzungen und attraktiven Begegnungsorten entwickelt werden. Neue Wohn- und Gewerbeflächen sollen rund um den Bahnhof und den zu sanierenden Bahnhofsaal entstehen. Und der angrenzende «Roniger-Park» soll tagsüber geöffnet werden.

Als Symbol für diesen Aufbruch zum Gebiet «Neue Mitte» haben die am Projekt beteiligten Parteien Stadt Rheinfelden, SBB und Realstone SA auf dem Bahnhofplatz einen Eisenholz-Baum aufgestellt. «So wie der Baum wächst, wird auch das Projekt ‹Neue Mitte› wachsen», heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Baum wächst im Topf – zumindest vorerst

Solange sich das Projekt «Neue Mitte» entwickelt, gedeiht der Baum in einem smarten Topfsystem, das es ermöglicht, seinen Standort auf dem Bahnhofplatz zu verschieben. Nach Abschluss des Projekts soll er im neuen Quartier in den Boden gepflanzt werden und so einen festen Standort erhalten. Beim «Neue Mitte»-Baum handelt es sich um einen hitzeverträglichen Eisenholz-Baum (Parrotia persica), wie die Stadt weiter schreibt.

Der Eisenholz-Baum auf dem Bahnhofplatz Rheinfelden begleitet die Entwicklung der «Neuen Mitte» Rheinfelden und dient der Bevölkerung als Informationspunkt. Bild: zvg

Der Baum dient der Bevölkerung auch als Informationspunkt für das Projekt «Neue Mitte». Auf der neben dem Baum angebrachten Tafel können die wichtigsten und aktuellsten Informationen zum Projekt nachgelesen werden. Mittels QR-Code können zudem vertiefte Informationen auf der Projekt-Website (www.neuemitte-rheinfelden.ch) aufgerufen werden.

Neben dem historischen Bahnhofsgebäude, welches erhalten bleibt und saniert werden soll, sollen eine zukunftsfähige regionale Mobilitätsdrehscheibe samt Bushof und Veloparking sowie diverse Gebäude mit Wohnungen und Räumen für Dienstleistungen entstehen. Den Bahnhofsaal will die Stadt erwerben, umfassend sanieren und als wichtigen Kulturraum erhalten. Die Stiftung Roniger beabsichtigt, den gleichnamigen Park für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er soll als grüner Erholungsraum für die Bevölkerung dienen und eine aufgewertete Verbindung zur Altstadt bilden.

Stadt lädt zur Informationsveranstaltung

Das Projekt «Neue Mitte» ist in drei Bereiche aufgeteilt, welche in den drei Gestaltungsplänen Bahnhof, Bahnhofsaal und Roniger-Park münden. Die Planung für das gesamte Projekt erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Rheinfelden, den SBB (Gestaltungsplan Bahnhof), der Realstone SA (Gestaltungsplan Bahnhofsaal), der Stiftung Roniger Rheinfelden (Gestaltungsplan Roniger-Park) und verschiedenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern.

Am Montag, 6. November, um 19 Uhr findet im Bahnhofsaal Rheinfelden eine öffentliche Informationsveranstaltung für die Bevölkerung statt, bei welcher Vertreterinnen und Vertreter von allen beteiligten Parteien über den aktuellen Stand des Projekts «Neue Mitte» informieren werden. An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember sollen dann die Teiländerung Nutzungsplanung sowie der Kredit für den Erwerb und der Planungskredit Bahnhofsaal vorgelegt werden. (az)