Rheinfelden (D) Freiwillige kommen kaum nach mit dem Einpacken: Die Solidarität mit den Erdbebenopfern ist riesig Die Solidaritätswelle mit der Bevölkerung im syrisch-türkischen Grenzgebiet ist riesig: In Rheinfelden (D) ist eine spontane Hilfsaktion ins Rollen gekommen. Auch aus dem Fricktal kommen die Menschen über die Grenze – die Kofferräume ihrer Autos voller Sachspenden für das Krisengebiet.

In Rheinfelden/Baden läuft die Hilfe für die Opfer des Erdbebens in der Türkei. Auch Schweizerinnen und Schweizer machen mit. Hans Christof Wagner

An der Römerstrasse 79 in Rheinfelden (D) herrscht ein Kommen und Gehen. Autos fahren herbei – die Kofferräume voll beladen. Kisten, Tüten und Taschen werden in eine Lagerhalle getragen, dort schnell gesichtet, auf grosse Paletten umgeladen, beschriftet und in Folie verpackt.

Es sind Hilfsgüter, welche die Menschen im syrisch-türkischen Grenzgebiet nach den verheerenden Erdbeben derzeit dringend benötigen. Gleich nachdem die Horrormeldungen von Tausenden von Toten und noch mehr Verletzten publik wurden, rollte die Welle der Hilfsbereitschaft auch schon an.

Kaum, dass die Initiantinnen und Initianten aus dem südbadischen Raum die Aktion über Social-Media-Kanäle bekanntgemacht hatten, kamen auch schon die ersten Helferinnen und Helfer auf das Gelände der Lagerhalle. Sie liegt in einem Industriegebiet in Rheinfelden (D) und dient als Zwischenlager und Umschlagplatz für die Hilfslieferungen.

Decken, Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel

«Das Schicksal der Menschen hat hier alle mobilisiert», sagt Büsra Findik-Kuzuoglu, die aus dem Schweizer Rheinfelden stammt und von dort 30 Kartons voll mit Spenden organisiert und zur Verfügung gestellt hat. Sie sagt: «Vor allem Decken sind darunter, denn es ist gerade sehr kalt im Erdbebengebiet.»

Neben Decken bringen die Menschen aber auch Kleidung, Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel – wissend, dass es den Erdbebenopfern daran derzeit vor allem mangelt. Gleichwohl wird es noch Tage dauern, bis die Lastwagen aus Rheinfelden ihren langen Weg in die Türkei zurückgelegt haben. Einer aus dem Kreis der Aktiven schätzt den Weg auf vier Tage oder mehr. Unklar sei, ob und wie schnell die Lieferungen durch das Land kommen und wie die Strassenverhältnisse vor Ort sind.

Auf dem Areal in Rheinfelden (D) warten die Hilfsgüter-Paletten auf den Abtransport mit Lastwagen. Hans Christof Wagner

Mit im Boot ist die Hilfsorganisation Türkischer Roter Halbmond. Mit ihrer Hilfe werden auch die Chauffeurinnen und Chauffeure gewonnen, welche die Lastwagen ins Katastrophengebiet fahren. Auf dem Areal reihen sich die Paletten inzwischen aneinander, wartend auf den Abtransport. Sie könnten viel mehr Lastwagen beladen, als sie zur Verfügung haben.

Auch Samra und Ertima Fazlic aus Mumpf sind spontan nach Rheinfelden gekommen. Kleidung hatten sie schon gebracht. Jetzt ist der Kofferraum voller Hygieneartikel, welche die beiden in einem nahen deutschen Drogeriemarkt neu gekauft haben. Samra Fazlic sagt:

«In unserer Religion ist es ein Geben und ein Nehmen. Wir leben in der Schweiz, uns geht es gut und wir können jetzt daher viel geben.»

Eine Passantin dankt den beiden und wünscht ihnen: «Gott sei mit euch.» Doch nicht nur Menschen muslimischen Glaubens spenden. Nicht nur Türkischstämmige kämen vorbei, auch Deutsche, Schweizerinnen und Schweizer sowie weitere Nationalitäten seien darunter, erzählen die Initianten der Aktion. Sie sind überrascht davon, wie riesig die Solidarität der Menschen derzeit ist.

Noch bis einschliesslich Donnerstag, 9. Februar, werden an der Römerstrasse 79 in Rheinfelden (D) Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei angenommen. Dann machen sich die Lastwagen auf den Weg.