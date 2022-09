Rheinfelden Buvetten-Team im Dauereinsatz: Der Megasommer 2022 liess die Kasse klingeln wie noch nie Irgendwann brauchten dann die Kühlgeräte auch eine Verschnaufpause – kein Wunder bei Dauerbetrieb und Glace-Verkauf am laufenden Band: Katja Zeindler, Betreiberin der «Rhybar»-Buvette im Stadtpark West, blickt auf ihre wohl beste, aber auch herausforderndste Sommersaison zurück. Und auch in der kalten Jahreszeit macht sie kaum eine Pause.

An der «Rhybar»-Buvette im Stadtpark West stehen auch Anja Odermatt (links) und Edith Zeindler und bedienen die Kundschaft. Dennis Kalt

Auf die Frage, ob 2022 ihre beste Saison bisher gewesen ist, antwortet Katja Zeindler etwas zögerlich. Aber dann sagt sie doch: «Ja, wenn es jetzt den September und Oktober durch auch noch so gut bleibt auf jeden Fall.» Bis 16. Oktober ist ihre 2017 eröffnete «Rhybar»-Buvette im Stadtpark West noch geöffnet. Der «Rhypark»-Kiosk im angrenzenden Stadtpark Ost, 2018 als eine Art Badi-Kiosk in Betrieb gegangen, ist schon seit dem 4. September zu.

Anstrengende und herausfordernde Wochen und Monate

Und damit haben Zeindler und ihr Team zumindest etwas Entlastung. Denn hinter der Gastronomin und ihren Mitarbeitenden liegen die wohl anstrengendsten und herausforderndsten Wochen und Monate. Vor fünf Jahren ist Zeindler mit ihrem Angebot einer mobilen Gastronomie an den Start gegangen. So war das jetzt ihre sechste Sommersaison. Sie sagt:

«Wir hatten von Mai bis Juli extrem hohe Besucherzahlen und fast ununterbrochen offen. 2021 war mit tiefen Temperaturen und viel Regen das andere Extrem.»

Schon der Mai, in früheren Jahren auch schon mal eine Durststrecke mit noch kühlen Temperaturen, war 2022 «so umsatzstark wie sonst ein Sommermonat», sagt sie. Und so ging es weiter. Dabei haben sie so viel Glace verkauft, dass durch das ständige Öffnen der Kühltruhe viel warme Luft ins Gerät gelangte und sie so immer stärker vereiste. Die Folge war die zeitweise Schliessung der Buvette an den Montagen, damit so Zeit zum Abtauen der Geräte war.

Im Sommer 2018 hat Katja Zeindler den Kiosk im Stadtpark Ost eröffnet. zvg

Erstmals Geschäftsführerin eingestellt

Der Run auf Buvette und Kiosk seien so gross gewesen, dass der Betrieb auch an seine Kapazitätsgrenzen gelangte – personell und logistisch. Weil Zeindler in Mutterschaftsurlaub ging, stellte sie mit Anja Odermatt erstmals in der jetzt fünfjährigen Betriebsgeschichte eine Geschäftsführerin ein. 14 bis 15 weitere Mitarbeitende auf Stundenbasis halten den Betrieb aufrecht.

Budenzauber: Beim Adventsfunkeln in Rheinfelden, hier 2020, hat die «Rhybar»-Buvette auch geöffnet. Hans Christof Wagner

Und der ist ja nicht auf den Sommer beschränkt. Denn kaum dass Mitte Oktober die «Rhybar»-Buvette schliesst, geht sie am 25. November auch schon wieder auf, wenn in Rheinfelden mit dem «Adventsfunkeln» die Vorweihnachtszeit beginnt, verbunden mit der Illumination von Stadtpark und Inseli.

Auch in den vergangenen Saisons habe das Winterquartier der Buvette, an einem leicht veränderten Standort im Stadtpark West gelegen, für gute Umsätze gesorgt. Offen sei aber noch wie 2022, angesichts der drohenden Strommangellage, die Beleuchtung ausfallen wird, erzählt Zeindler. Da gebe es noch Fragezeichen und Gespräche mit der Stadt.

Klar sei aber schon jetzt, dass der Winterbetrieb über den Advent hinaus weitergehen soll, womöglich bis Februar/März, sagt Zeindler. Und dann wäre es ja auch nicht mehr lang bis zum 1. Mai, an dem die Rheinfelderin traditionell wieder in die Sommersaison einsteigt.

Die «Rhybar»-Buvette in Rheinfelden wird also immer mehr zum Ganzjahresgeschäft. Die Idee, dass das, inspiriert von Basel, auch in der Zähringerstadt laufen könnte, hat sich also bewahrheitet.