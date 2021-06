Rheinfelden Bewohner wird bei Brand in seiner Altstadtwohnung schwer verletzt Ein Brand verursachte in einer Altstadtwohnung in Rheinfelden einen geringen Sachschaden. Die Ursache für diesen Brand ist noch unbekannt. Der Wohnungsbesitzer musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Die Rheinfelder Feuerwehr musste den Brand gar nicht mehr löschen. (Archiv)

Horatio Gollin

Am Samstag kurz vor 4 Uhr meldete eine Drittperson, wonach in einer Altstadtwohnung an der Jagdgasse ein Brand ausgebrochen sei und eine Person Brandverletzungen aufweise. Der Brand konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Der Wohnungsbesitzer, ein 51-jähriger Mann, zog sicht schwere Verletzungen zu und musste ins Spital geflogen werden. In der betroffenen Wohnung entstand ein geringer Sachschaden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Wie es zum Brand kommen konnte ist noch unbekannt. Eine technische Ursache kann vorerst ausgeschlossen werden. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (kpa)