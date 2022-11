Rheinfelden Besinnliches im Städtli: Weihnachtsfunkeln kehrt nach Corona-Unterbruch in alter Tradition zurück Auch wenn aus Rücksicht auf den Strompreis nicht alles illuminiert ist, gelingt die festliche Einstimmung auf die Adventszeit dennoch. Als Höhepunkt fährt der Feldschlösschen-Sechsspänner mit dem Weihnachtsbier vor dem Rathaus in der Marktgasse vor.

Mit dem Weihnachtsfunkeln eröffnete Rheinfelden am Freitagabend die Adventszeit. Auch die Brauerei-Pferde waren mit dabei. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Nach dem Corona-Unterbruch eröffnete Rheinfelden am Freitagabend die Adventszeit wieder mit dem Weihnachtsfunkeln. Eine besondere Atmosphäre bot der Weihnachtsmarkt im mittelalterlichen Ambiente, den der christkatholische Frauenverein und der Mittelalterverein Alvitur Balti organisierten.

Zahlreiche Interessierte hatte sich am Freitagabend eingefunden, um mit dem Weihnachtsfunkeln die Adventszeit zu eröffnen. Stadtammann Franco Mazzi sagte:

«Es ist eine grosse Freude, die 13-jährige Tradition nach dem zweijährigen Corona-Unterbruch wieder aufleben zu lassen.»

Dieses Jahr wurde auf den festlichen Lichterglanz auf dem Inseli, der alten Rheinbrücke und im Stadtpark verzichtet. Auch im Städtli wurde die Beleuchtung um die Hälfte reduziert und auf LED umgestellt.

Mit dem Weihnachtsfunkeln eröffnete Rheinfelden am Freitagabend die Adventszeit. Die Stadtmusik spielte dazu. Horatio Gollin

Die Stadtmusik Rheinfelden umrahmte den Anlass mit weihnachtlicher und kirchlicher Musik. Als Höhepunkt des Weihnachtsfunkelns fuhr der Sechsspänner der Feldschlösschen-Brauerei mit dem Weihnachtsbier vor dem Rathaus in der Marktgasse vor.

Schon am nächsten Tag ging es mit dem Weihnachtsprogramm in der Zähringerstadt weiter. Rheinfelden hat zwar keinen grossen Weihnachtsmarkt. Aber nicht nur im Augarten fand am Samstag ein Weihnachtsmarkt statt, sondern auch in der Altstadt.

Beim Weihnachtsmarkt las ein Geschichtenerzähler nordische Erzählungen aus dem 13. Jahrhundert vor. Horatio Gollin

Der in mittelalterliche Kleidung gewandete Geschichtenerzähler trug eine dunkle Legende um den Fenriswolf aus der Edda, einer Sammlung nordischer Erzählungen aus dem 13. Jahrhundert, vor und lockte die Neugierigen auf den Weihnachtsmarkt im mittelalterlichen Ambiente, den der christkatholische Frauenverein und der Mittelalterverein Alvitur Balti gemeinsam ausrichteten.

Ronja Saladin vom Vorstand des Mittelaltervereins sagte, dass der christkatholische Frauenverein seit Jahren den Adventsbasar im christkatholischen Gemeindehaus Martinum veranstaltet, dem sich der Mittelalterverein 2021 mit der Ausrichtung des Weihnachtsmarkts im Garten angeschlossen hat.

An 17 Ständen gab es Mittelalterliches und auch Weihnachtliches zu sehen und zu kaufen. Horatio Gollin

Diesmal fand der Markt mit 17 Ständen über zwei Tage statt. «Wir haben nicht nur Mittelalterliches, sondern auch Weihnachtliches. Es sollte eine schöne Mischung sein», sagte Saladin. Met, mittelalterliche Kleidung oder Schmuck, aber auch Weihnachtliches wie Adventskränzen und Dekorationen gab es zu entdecken.

Annika Geisel und Lori Horn fanden die Stimmung in Rheinfelden gelungen. Horatio Gollin

«Es hat ein tolles Ambiente und freundliche Leute», meinte Annika Geisel aus Riehen, die mit Brandmalerei verzierte Holzarbeiten und Hirschgeweihe, gehäkelte Stirnbänder und gewobene Gürtel feilbot. Lori Horn aus Bremgarten verkaufte selbstgefertigte Lederarmbänder und Schmuckstücke, in die sie auch Knochen, Zähne oder Fossilien einarbeitet.

Die beiden waren mit dem Interesse der Kundschaft zufrieden. Der Weihnachtsmarkt wurde von einem bunten Programm begleitet. Regelmässig traten Geschichtenerzähler vom befreundeten Mittelalterverein Torgus Caturix auf. Eine mittelalterliche Stadtführung und Führungen in die Bokkie-Brauerei im Städtli wurden angeboten. Zur Freude der kleinen Besucher kam auch der Samichlaus.