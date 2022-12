Rheinfelden Ausserorts mit 139 km/h geblitzt: Tesla zeigt Fahrer die falsche Geschwindigkeit an 45'000 Franken Geldstrafe forderte die Staatsanwaltschaft für einen Arzt, der ausserorts massiv zu schnell unterwegs war. Das Gericht spricht den Angeklagten frei, weil bei seinem Tesla die Displays schwarz waren und nur noch die Geschwindigkeit anzeigten – aber eben: In Meilen statt in Kilometer pro Stunde.

Exklusiv für Abonnenten

Beim Tesla des Beschuldigten fielen die Displays aus. Zu sehen war nur noch eine Zahl, welche die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde angab. Symbolbild: Keystone

Sein Tesla bereitet ihm schon seit geraumer Zeit Probleme. Um zu überprüfen, ob die Traktionskontrolle noch greift, steigt der Arzt auf einer langen Geraden ausserorts von Möhlin voll aufs Gas. Just in diesem Moment schnappte die Radarfalle zu. Statt der erlaubten 80 km/h wird der 63-Jährige mit 139 km/h gemessen. Abzüglich der Sicherheitsmarge von 6 km/h wirft ihm die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg vor, 53 km/h zu schnell unterwegs gewesen zu sein.

Die Geldstrafe, die sie hierfür fordert, ist happig: 180 Tagessätze à 250 Franken, was gesamthaft 45'000 Franken entspricht. Gemäss Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte wissentlich und willentlich «für sich und andere Verkehrsteilnehmer eine erhöhe abstrakte Gefahr gebildet».

Tesla-Mitarbeiter tritt als Zeuge auf

Zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Rheinfelden beantragte die Verteidigung, einen Mitarbeiter von Tesla, der das Auto des Angeklagten aufgrund der Probleme entgegengenommen hatte, zur Befragung vorzuladen. Gemäss dem Mitarbeiter sei die zentrale Steuerungseinheit ausgefallen und beide Displays seien schwarz gewesen. Sehen könne man dann nur noch die Geschwindigkeitsanzeige. Er schob nach:

«Die Geschwindigkeit wird dann aber in Meilen, nicht in Kilometer pro Stunde angegeben.»

Ob dies für den Fahrer auch so ersichtlich ist oder einfach nur eine Zahl auf dem Display erscheine, wisse er nicht.

Bekannt ist, dass das Tesla-Modell des Beschuldigten eines von weit über 100'000 Fahrzeugen ist, dass dieses Jahr von einer Rückrufaktion des Elektroautomobilherstellers betroffen war. Schon kurz nach dem Kauf 2016, so der Angeklagte, hätte er den Kabelbaum ersetzen lassen müssen. Er spottete:

«Ich habe wohl ein Freitagsmodell erwischt.»

Dass ihm die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde (mph) bei seiner Fahrt angezeigt wurde, sei ihm nicht bewusst gewesen. Auf Bildern, die Drittpersonen während der Fahrt vom Display machten, ist zusehen, dass neben der blanken Zahl keine Einheit zur Geschwindigkeit angezeigt wird.

Beim Funktionstest der Traktionskontrolle habe er auf 40 heruntergebremst und dann auf etwa 80 beschleunigt. Rechnet man die 139 km/h mit welcher der Angeklagte gemessen wurde in mph um, ergibt das 86. «Mit 86 km/h wäre der Beschuldigte aber nicht geblitzt worden», so der Verteidiger.

Keine vorbeizischenden Bäume oder Häuser

Auch habe er, so der Angeklagte, an den äusseren Einflussfaktoren nicht feststellen können, dass er schneller als gedacht unterwegs sei. «Es gab keine Bäume oder Häuser auf der Geraden, die an mir vorbeigerauscht sind.» Auch andere Autos, an denen er sich hätte orientieren können, seien nicht unterwegs gewesen. Zudem, so der Angeklagte, gebe der Motor keine Geräusche von sich. Er stellte klar:

«Ich bin kein Raser.»

Der Forderung der Verteidigung nach einem Freispruch kam Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab nach. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Angeklagte aus subjektiver Sicht eine Geschwindigkeitsübertretung begehen wollte.