Rheinfelden Aus dem Schulzimmer ins Labor: 280 Jugendliche experimentieren am MINT-Tag der Kreisschule Unteres Fricktal Rund 280 Schülerinnen und Schüler folgten konzentriert der Anleitung, um einen Stromgenerator zu bauen. Selbst jene, die nichts für Mathe und Naturwissenschaften übrig haben, hatten am MINT-Tag Spass beim Ausprobieren.

Fast 300 Jugendliche nahmen am MINT-Tag der Kreisschule Unteres Fricktal teil Jael Rickenbacher

Experimentieren, tüfteln, ausprobieren – die Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) nutzen die Sporthalle ausnahmsweise nicht, um zu turnen. Am 14. Februar war nämlich MINT-Tag: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik wurden spielerisch entdeckt.

Von allen Schulniveaus versammelten sich etwa 280 Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen und durften sich im Durchführen von verschiedenen Experimenten versuchen. Am Morgen wurden Kraftwerke gebaut, die schlussendlich Strom produzieren sollten.

Mit einer Anleitung und diversen Materialien war das Ziel, ein Licht zu erzeugen – sei es eine Taschenlampe oder ein kleiner Leuchtturm: Die Schülerinnen und Schüler konnten kreativ sein. Beim Konstruieren gab es Unterstützung vom «Explore-it»-Verein.

Selber Experimente durchführen

Explore-it ist eine Non-Profit-Organisation, welche sich zum Ziel gemacht hat, Kindern die MINT-Fächer näher zu bringen. Daniel Vögelin, Vereinspräsident von Explore-it, sagte:

«Wir wissen, dass dieses Näherbringen am besten funktioniert, wenn die Kinder selber etwas bauen können – heute ist es ein Generator.»

Da viele Lehrpersonen im regulären Unterricht nicht die passenden Materialien dazu haben, sendet Explore-it den Schulen Kartonschachteln mit allen möglichen Ressourcen drin. «So profitieren die Schülerinnen und Schüler am meisten», erklärt Vögelin.

Schon seit 2016 arbeiten Explore-it, die KUF und das Pharmaunternehmen Roche zusammen, um den MINT-Tag anzubieten. Serge Corpataux ist bei Roche für die Nachwuchsförderung verantwortlich und sagte:

«Wir wollen die Schülerinnen und Schüler zu einer bewussten Berufswahl motivieren.»

Dabei spiele es keine Rolle, ob die Schülerinnen und Schüler bei Roche, im Gymnasium oder bei einem KMU ihren Weg einschlagen – das Wichtige sei, dass dieser Entscheid bewusst getroffen werde. «Ich selber bin ein glücklich gescheiterter Gymnasiast», lachte Corpataux, als er von seiner Karrierelaufbahn erzählte, «Die Hauptsache ist, dass man beruflich etwas macht, das einem Freude bereitet.»

Zusammenarbeit seit 2014

Am MINT-Tag kamen die verschiedensten Utensilien beim Experimentieren zum Einsatz. Jael Rickenbacher

Beat Petermann, Schulleiter der KUF, erzählte: «Das MINT-Projekt ist in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften entstanden. Im Schullabor «Experio» von Roche in Kaiseraugst fanden 2014 erste Besuche statt – 2016 kam der MINT-Tag dann ins Rollen.»

Neben dem MINT-Tag gibt es weitere Möglichkeiten, sich mit den Fachgebieten auseinanderzusetzen. Beispielsweise im Schullabor, in Workshops oder Talentparcours «My Talents». Letzterer soll den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihre Talente zu entdecken und so eine bewusste Berufswahl zu treffen.

Theorie und Praxis miteinander verbinden

Die Kinder zum Ausprobieren begeistern – das klappte gut. So sagte zum Beispiel ein Schüler: «Ich kann mir zwar nicht vorstellen, später in so einem Berufsfeld zu arbeiten, aber der Tag macht Spass.» Zwei Schülerinnen sahen dies ähnlich: «Es macht viel Spass, das auszuprobieren, auch wenn wir sonst nicht gut in Mathe und Naturwissenschaft sind.»

Nach dem schulischen Input am Morgen, bei dem Strom erzeugende Generatoren gebaut wurden, ging es nun am Nachmittag ins Labor. Dort wurden unter Aufsicht von professionellen Laborhelfern farbige LEDs zum Leuchten gebracht – dies gelang durch die am Vormittag gebauten Generatoren. Die Mitarbeitenden des Schullabors konnten durch verschiedene Techniken die Gemische wieder trennen – dies brachte neben den Stoffgemischen auch zahlreiche Augen der Jugendlichen zum Leuchten.