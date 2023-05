Rheinfelden Hotspots auf der Spur: Der Bewohnerverein Augarten wird im Auftrag des Kantons das Kleinklima im Quartier verbessern helfen Am kantonalen Klimaprojekt «3-2-1 heiss» beteiligen sich sonst nur Gemeinden. Dass im Falle von Rheinfelden ein Verein die Federführung hat, ist speziell. Aber für die Überbauung, die dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, passt es gut, soll es doch bei den sonstigen Jubiläumsanlässen auch um Nachhaltigkeit gehen.

Im Augarten fand jetzt das erste Repaircafé statt. Auch am Klimaprojekt des Kantons, «3-2-1 heiss», macht der Bewohnerverein Augarten mit. Bild: zvg

Wohl überall hoffen die Menschen darauf, dass der gefühlte Dauerregen endet und der Sommer endlich startet. Vor allem hofft der Bewohnerverein von Rheinfelden-Augarten auf sonnige und heisse Tage. Denn dem Sommer ist er auf der Spur. Beteiligt am kantonalen Klimaprojekt «3-2-1 heiss», machen sich Aktivistinnen und Aktivisten aus seinen Reihen daran, das Kleinklima in der mit 2500 Einwohnerinnen und Einwohnern zählenden grössten Überbauung in der Stadt zu erforschen.

Mit Aarau, Küttigen, Lenzburg, Niederlenz und Suhr sind es sonst Aargauer Gemeinden, die sich an der dritten Auflage von «3-2-1 heiss» beteiligen. Dass es in Rheinfelden eben nicht die Stadt ist, bei der die Fäden zusammenlaufen, ist dann doch speziell. «Wir haben auf eine Beteiligung an der Klimaaktion verzichtet, weil wir das Thema bereits in den letzten beiden Jahren bearbeitet hatten und uns dieses Jahr schon stark anderweitig engagieren, auch mit einer Kampagne gegen Food Waste», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. Der Bewohnerverein sprang gerne in die Bresche, bot an, im 50. Jahr seines Bestehens die Messungen in eigener Regie zu machen. Stadt und Kanton begrüssten die Initiative.

«Wir sind jetzt dabei, die Messteams auf die Beine zu stellen», sagt Christian Müller vom Vereinsvorstand. Bis zu 20 Personen wollen sie finden. Sie werden zwischen 16. Juni und 7. Juli unterwegs sein. Sie werden in dieser Zeit an noch festzulegenden Orten Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Wo befinden sich die Hotspots? Wo andererseits die Kaltluftströme, die es freizuhalten gilt? Das ist nur ein Teil der Fragen, um die es bei «3-2-1 heiss» geht.

Klimaanalyse wird auf den Augarten beschränkt bleiben

Klar ist: Da der Bewohnerverein Augarten die Messteams stellt, wird sich die Klimaanalyse auch auf das Anfang der 70er-Jahre entstandene Quartier beschränken. Doch auch dort, 200’000 Quadratmeter gross, werden sie gut zu tun haben. Wobei, wie Müller sagt, die Hälfte davon unbebaut und begrünt sei.

Die Siedlung Augarten in Rheinfelden stammt aus den 1970er-Jahren. Bild: zvg

Mit seinem in den fünfzig Jahren Siedlung gewachsenen Baumbestand sieht Müller den Augarten allgemein gut aufgestellt für die Herausforderungen des Klimawandels. «Dennoch gibt es auch für uns durchaus noch Verbesserungspotenzial», sagt er. Und nennt versiegelte Flächen und Spielplätze ohne Schatten als Herausforderungen.

Positive Bilanz für erstes Repair-Café im Augarten

50 Jahre Bewohnerverein Augarten – im Jubiläumsjahr haben sich die rund 300 aktiven Mitglieder einiges vorgenommen. Der Auftakt ins vom Thema Nachhaltigkeit geprägten Festjahr – die Organisation des ersten Repair-Cafés dieses Wochenende – stimmt sie schon einmal optimistisch. «Es ist super gelaufen. Es kamen auch viele von ausserhalb, aus Rheinfelden und umliegenden Gemeinden», sagt Béa Bieber, Präsidentin des Fest-OK. Und schiebt nach: «Das wollten wir ja auch erreichen.»

Nun soll das Repair-Café im Augarten zur festen Einrichtung werden – neben den schon etablierten Terminen im Roten Haus. Und dazu sollen jetzt auch in Augarten neue Reparateurinnen und Reparateure gewonnen werden.

Auch die Foodsharing-Station «Madame Frigo »ist in den Augarten gezügelt. Das freut Radulj vom Bewohnerverein und Béa Bieber. Bild: zvg

Und der Festmarathon geht weiter – mit einem Bring- und Holtag am 27. Mai und dem Start der Fotoausstellung am 2. Juni im Waldhof. Das OK konnte sich kaum vor Fotos retten. Die Herausforderung: Aus 3000 eingesandten Fotos 1400 auswählen, digitalisieren und für die Schau nach Themen gliedern. Die Ausstellung im Waldhof soll bis in den Sommer hinein zu sehen sein, bis zum 18. August, wenn im Quartier das grosse Sommerfest steigt, kündigt Christian Müller an.