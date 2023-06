Rheinfelden Auf dem Weg durch sechs Länder: 53 Oldtimer passieren das Städtli Rheinfelden war ein Durchfahrtskontrollpunkt bei der 14. Internationalen Weinstrassenrallye Vino Miglia. Die Oldtimer zeigten sich als echte Hingucker in der Marktgasse.

Kameras werden gezückt, wenn Modelle wie der Mercedes-Benz 300 S Roadster von 1953 vorbeifahren. Bild: Horatio Gollin

Das Geräusch ratternder Motoren erfüllte am Sonntagvormittag das Städtli. In der Marktgasse bot sich ein besonderes Schauspiel. 53 Oldtimer passierten die Zähringerstadt auf ihrem Weg vom deutschen Neustadt an der Weinstrasse ins italienische Meran in Südtirol und zurück. Dies im Rahmen der 14. Internationalen Weinstrassenrallye Vino Miglia.

Mit einer Strecke von 1650 Kilometern ist die Vino Miglia eine der längsten Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrten in Europa. Die Rallye führt vom 17. bis am 24. Juni in sieben Etappen neben Deutschland, Italien und der Schweiz noch durch Frankreich, Liechtenstein und Österreich.

11 Bilder 11 Bilder In Rheinfelden war einer der Durchfahrtskontrollpunkte der Rallye. Bild: Horatio Gollin

Die Vino Miglia wird vom Automobil-Club Maikammer organisiert, der damit auch für die vom Weinanbau geprägten Regionen wirbt. Zugelassen bei der Vino Miglia sind Oldtimer mit Baujahr 1983 oder älter.

Pfälzische Weinkönigin schenkte vor Ort aus

In Rheinfelden war einer der Durchfahrtskontrollpunkte des Wettbewerbs, sodass Interessierte die Möglichkeit hatten, einen Blick auf die historischen Fahrzeuge zu werfen. Handys und Kameras wurden gezückt, wenn ein besonders schönes Modell wie der Mercedes-Benz 300 S Roadster von 1953 oder der Alvis TB 14 DHC Roadster von 1947 über die alte Rheinbrücke kommend durch die Marktgasse rumpelten.

Die durchkommenden Fahrer und deren Fahrzeuge stellte Moderator Jochen Rheinwalt am 18. Juni an der offiziellen Durchfahrtsstation vor dem Rathaus kurz vor.

Die Pfälzische Weinkönigin Lea Bassler hilft am Anlass mit. Bild: Horatio Gollin

Zur Freude der Zuschauer schenkte dort auch die amtierende 84. Pfälzische Weinkönigin Lea Bassler Wein aus, die zusammen mit 20 weiteren Helferinnen und Helfern die Fahrer begleitet. Die Frau aus Bad Dürkheim war im Oktober gewählt worden.

Die ältesten zu sehenden Modelle waren ein Invicta 3L Open Tourer von 1928 und ein Invicta 4,5L A-Type aus dem gleichen Baujahr.