Rheinfelden Auch dank eines Anrufs aus der Telefonkabine fanden sie zusammen: Nun verabschieden sich «Mr. und Mrs. Soirée» Über zwanzig Jahre lang organisierten Hansruedi und Elisabeth Grunder die Benefizveranstaltung «Soirée» in der reformierten Kirche Rheinfelden. Im vergangenen Herbst war es das letzte Mal so weit, denn die beiden verabschieden sich. Ein Rückblick auf die Anlässe und ihr gemeinsames Leben – das einst mit einem kleinen Trick begann.

1971 heirateten Hansruedi und Elisabeth Grunder. Bild: zvg

Kennen gelernt haben sich Hansruedi und Elisabeth Grunder am Schalter der «Volksbank» in Uster ZH. Er arbeitete dort, sie löste jeweils ihren Lohncheque bei ihm ein. Einmal fragte ihre Mutter: «Ist dir der nette Herr in der Bank schon aufgefallen?» «Ja», antwortete Elisabeth. «Der wird jedes Mal rot, wenn er mich sieht.» «Das stimmt nicht ganz», wirft Hansruedi ein – «nur jedes zweite Mal. Aber zugegeben, ich freute mich», fügt er an.

Dann fasste er sich ein Herz und lud die Dame ein zum Tanz. Sie nahm die Einladung an, man fuhr nach Zürich ins gediegene Hotel Baur au Lac. «Das war damals ein Geheimtipp», erinnert sich Hansruedi Grunder. «Es war ein tolles Dancing, mit Livemusik und nie überfüllt. Die Leute wagten sich da ja nicht rein.» Auch die beiden wurden zunächst abgewiesen.

Der Trick mit dem Anruf aus der Telefonkabine

Sie seien nicht angemeldet, hiess es beim Empfang. Also ging Hansruedi Grunder zur nächsten Telefonkabine und reservierte telefonisch zwei Plätze. Die beiden tanzten wunderbar zusammen. Sie siezten sich noch, als sie sich zum ersten Mal küssten. Weil sie schnell laufen konnten, schafften sie es auf den letzten Zug. Von da an waren sie ein Paar. 1971 heirateten sie. Zu dem Zeitpunkt war Hansruedi Grunder schon Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Genossenschaften Schupfart und Wegenstetten.

Er erzählt von Chriesi-Ernten, wenn die Bauern aus allen Himmelsrichtungen kamen und ihre Kirschen brachten, und vom Dorffest, bei dem sein Organisationstalent zum Tragen kam. Auf seinen Vorschlag hin wurde der Einkauf der Festbeizen zentral organisiert. Hansruedi Grunder strahlt, wenn er sich erinnert an die «Schüür», den Heuschober, den Keller, die zu Beizen umfunktioniert wurden: «Die Vereine überboten sich bei der Dekoration, da wurde keine Mühe gescheut».

Sein Beruf hatte indessen auch Schattenseiten, der Job war nicht nur ein grosser «Chrampf», Grunders waren auch öffentliche Personen, «du warst Allgemeingut», sagt er im Rückblick. Elisabeth Grunder, ausgebildete Sekretärin, unterstützte ihn im Büro. «Ausserdem war ich Springerin, wenn eine Verkäuferin ausfiel. Und dann», fügt sie hinzu, «hatten wir ja auch noch zwei Buben.»

Fünfzehn Jahre später zog die Familie nach Rheinfelden und Hansruedi Grunder wechselte den Job. Fortan war er als Aussendienstler bei einer auf technische Textilien spezialisierten Firma tätig. Auch hier legte er sich mit der ihm eigenen Leidenschaft ins Zeug. «Als Aussendienstler musst du akquirieren», erklärt er. «Einen, der einfach Bestellungen aufnimmt, kannst du in diesem Metier nicht brauchen.»

Die schriftlichen Arbeiten überliess er ihr

Nach seiner Pensionierung wurde Hansruedi Grunder Kirchenpfleger mit dem Ressort Musik. Fortan klopfte er bei Restaurants und Geschäften in Rheinfelden an und fragte, ob er ein Plakat, das auf ein Konzert in der Kirche hinwies, aufhängen dürfe. Das war, sagt er rückblickend, für ihn Chefsache. Und es war ihm nicht etwa lästige Pflicht, im Gegenteil, es bereitete ihm Freude. «Aber den schriftlichen Verkehr per Mail und SMS, den hat er immer mir überlassen», wirft Elisabeth Grunder ein. Sie, die als Anwaltssekretärin arbeitete, ergänzte ihren Mann in diesem Bereich ideal.

Er ist häufiger als sie in der Kirche anzutreffen. «Ja, du bist eifrig», sagt sie und lacht. Seit Grunders 1987 nach Rheinfelden gezogen sind, besucht er hier regelmässig die Gottesdienste. Doch Grunder wäre nicht Grunder, wenn er darüber hinaus nicht auch aktiv geworden wäre. Etwa im Gospelchor, der dieses Jahr sein dreissigjähriges Bestehen feiert. Elisabeth und Hansruedi Grunder sind Mitglieder der ersten Stunde.

Beim Bazar kam ihm die Idee für die «Soirée»

Ausserdem ist Hansruedi Grunder ein leidenschaftlicher Koch, und so fing er an, für den Suppentag in der Fastenzeit zu kochen. Doch dabei blieb es nicht. «Beim jährlichen Bazar», erinnert er sich und lacht dabei verschmitzt, «dachte ich, da kannst du doch zusätzlich Geld machen. Und zwar mit etwas Edlem. Etwas, was man so in der Kirche vielleicht nicht erwarten würde.»

Der Name «Soirée» macht deutlich, dass der Anlass mit einem gehobenen Anspruch verbunden war. «Wir waren ehrgeizig», sagt Hansruedi Grunder. Das Entwicklungshilfe-Projekt, das im jeweiligen Jahr unterstützt wurde, das Essen, der kulturelle Beitrag und die Dekoration sollten ein Ganzes ergeben. Er trommelte jeweils zwanzig Leute zusammen für das Küchen-, das Deko- und das Serviceteam. Die meisten waren Mitglieder des Gospelchors.

Im ersten Jahr, als im Kirchgemeindehaus an der Roberstenstrasse noch keine Küche vorhanden war, fanden die Vorbereitungen an drei Orten statt, im Kirchgemeindehaus der römisch-katholischen Kirche, in der Reha und in der eigenen Teeküche. Das Resultat muss nichtsdestotrotz damals schon überwältigend gewesen sein. Nachdem ich selber erstmals an einer Soirée teilgenommen hatte, sagte ich am Ende des Abends zu Hansruedi Grunder: «So etwas habe ich in der Kirche noch nie erlebt.» Seine Antwort: «Das Team macht es aus.»

Erinnerungen an unglaubliche Sechsgänger

Das Team indessen weiss sehr wohl, dass es ohne seinen Chef nicht funktioniert. Nicht umsonst wird Hansruedi Grunder «Mister Soirée» genannt. Und auch ohne seine Frau wäre die Soirée nie und nimmer zu einer solchen Erfolgsgeschichte geworden. «Er ist der Türöffner», sagt Elisabeth Grunder. «Er geht auf die Leute zu, initiiert die Projekte. Nachher komme ich.» Sie machte die Korrespondenz, hielt die Kontakte, sprang ein, wo Lücken entstanden.

All dies taten die Grunders ehrenamtlich. Nun ist die «Soirée» passée. Anlässlich der Kirchgemeindeversammlung am 15. Juni werden Hansruedi und Elisabeth Grunder verabschiedet. Was bleibt, sind Erinnerungen an unglaubliche Sechsgänger, die einen im Verlauf der zwei Dekaden rund um die Erde führten. Indien, Peru, Kongo, «Soirée africaine» mit Trommeln, «Soirée caribienne» mit kreolischer Küche, «Soirée orientale» mit Bauchtänzerinnen. «Weisch wie, läck miir», sagt Hansruedi Grunder im Rückblick in seinem breiten «Züritüütsch».