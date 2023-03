Rheinfelden Assel Abilseitova – die Pianistin aus der Steppe: «Meine Aufgabe ist es, die Schönheit der Seele auszudrücken» Als Kind träumte sie in der Steppe von Kasachstan von fremden Ländern mit vielen Menschen. Ihr Grossvater, ein Schafzüchter, und ihre Mutter brachten sie zur klassischen Musik. Ihr Talent und ihre Leidenschaft am Piano an die renommierte «Royal Academy of Music» in London. Jetzt ist Assel Abilseitova Kirchenmusikerin im Fricktal.

Assel Abilseitova ist in Kasachstan aufgewachsen und studierte in London. Bild: zvg/«Aargauer Zeitung»

Da, wo sie aufgewachsen ist, holte man das Wasser direkt von der Quelle. Es gab Kühe, Schafe, Hühner, Pferde. «Die Steppe war gross, das Dorf war klein», erzählt Assel Abilseitova. Die Kindheit sei mit vielen wunderbaren Erinnerungen verbunden, an ein Leben mitten in der Natur, an frisches Essen, an Milch und Butter und Kymys, das kasachische Nationalgetränk, eine Art gegorene Stutenmilch.

Bis sie fünf war, lebte Assel Abilseitova gemeinsam mit sechs Cousinen bei ihren Grosseltern. Die Eltern waren jung, als sie zur Welt kam. Sie studierten in einer Stadt, die sechs Stunden Busfahrt vom Heimatdorf entfernt liegt. «Dass ich bei den Grosseltern aufwuchs, ist in Kasachstan nichts Aussergewöhnliches», sagt Abilseitova. Die Familie sei nicht auf Eltern und Kind beschränkt, sie sei weiter gefasst, und der Zusammenhalt sei gross.

Ihr Grossvater brachte sie zur klassischen Musik

Ihr Grossvater konnte als Experte für die Zucht von neuen Schafsorten schon zu Sowjetzeiten in den Westen reisen. «Dort kam er in Kontakt mit klassischer Musik. Er besass diverse Bücher über Komponisten und war ein grosser Fan von Chopin.» Assel Abilseitovas Mutter war besonders von Beethoven angetan.

In den ersten Stunden befasste sich Assel Abilseitova mit Beethovens «Für Elise». Dann erlernte sie die Basics bei Nina Bossina, einer älteren, warmherzigen Frau. Als Noten, Fingersätze, Handhaltung stimmten, wechselte sie zu deren Tochter Irina, die sie bis heute als ihre wichtigste Lehrerin bezeichnet.

Assel Abilseitova ist Kirchenmusikerin im Fricktal. Bild: zvg/«Aargauer Zeitung»

Schon bald – Assel Abilseitova war nun elf Jahre alt – nahm sie erstmals an einem Wettbewerb teil, in Italien. Dass sie den dritten Platz erreichte, war nicht nur ein grosser Erfolg sondern auch eine grosse Erleichterung: Die Eltern hatten auf den Kauf einer Wohnung verzichtet, um ihr die Reise zu finanzieren. Der Druck war enorm.

Allein in einem fremden Land

In den kommenden Jahren gab sie Konzerte in verschiedenen Städten, als 15-Jährige trat sie erstmals in Begleitung eines Orchesters auf. Mit 16 erfolgte der Übertritt in ein Kunstkollegium, mit 20 erhielt sie ein präsidiales Stipendium, um an der renommierten «Royal Academy of Music» in London zu studieren.

Der Start war hart. «Ich war zunächst in einem billigen Hotel untergebracht, wo zwölf Leute in einem Zimmer hausten, und sprach noch nicht fliessend Englisch.» Zum Lehrer gab es nicht die persönliche Beziehung, wie sie sie zu Irina Bossina hatte. Doch Assel Abilseitova ging ihren Weg.

Nach Abschluss der Studien in England zog sie weiter nach Basel, wo sie an der Musikakademie studierte und den Master sowohl in Performance als auch in Pädagogik erlangt hat. Seit zwei Jahren ist Assel Abilseitova Kirchenmusikerin in der reformierten Kirchgemeinde Region Rheinfelden.

Als Kind träumte sie von der weiten Welt

Sie habe, fährt Assel Abilseitova fort, schon als Kind gewusst, dass sie einst fern von Zuhause leben würde. Einmal habe sie draussen in der Steppe in den Sternenhimmel geschaut und sich selber in der weiten Welt gesehen, in vielen Ländern, mit vielen Menschen. Vermutlich habe sie zu viele Telenovelas geschaut, relativiert sie lachend die kindliche Vision. Doch tatsächlich sei sie immer offen für das, was das Leben bringt.

Nun bringt es ihr ein Konzert im Kirchgemeindehaus in Kaiseraugst. Am Samstag, 11. März, um 18.15 Uhr, spielt Abilseitova dort ein Klavierkonzert des russischen Komponisten Sergei Rachmaninoff. Den Orchesterpart spielt der Pianist Rani Orenstein. «Das Werk ist nicht nur technisch, sondern auch emotional herausfordernd», sagt sie. Ganz am Anfang steht eine einfache Melodie. «Ich habe den Eindruck, ich kann sie stimmig spielen, beseelt, schön.»

Was sie mit «Seele» und «Schönheit» meint? Sie glaube an die Seele, antwortet Abilseitova. «Die Seele ist schön und das bedeutet: einfach, ehrlich, ohne Hintergedanken. In diesem Sinne: rein. Jeder Mensch trägt diese Schönheit in seiner Seele. Meine Aufgabe als Künstlerin ist es, sie durch meine Musik auszudrücken.»

* Andreas Fischer ist Pfarrer in reformierten Kirchgemeinde Rheinfelden.