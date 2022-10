Am Berufsbildungszentrum gibt es jetzt auch Weiterbildungskurse: «Ein Zusatznutzen für alle Arbeitskräfte in der Region»

Die HKV Aarau eröffnet am Berufsbildungszentrum Fricktal in Rheinfelden einen zusätzlichen Weiterbildungsstandort. Geplant sind Kurse in den Bereichen Marketing, Verkauf, Human Ressources, Rechnungswesen und Leadership sowie verschiedenste Seminare.