Rheinfelden «Am Anfang stand die Menschlichkeit»: Waldstadt-Loge Nr. 12 der Odd Fellows feiert ihren 100. Geburtstag Zwei Dutzend Brüder aus den Bezirken Rheinfelden, Laufenburg und aus dem Baselbiet versammelten sich zum Jubiläumsanlass. Sie gelobten, die Ziele des Ordens hochzuhalten. Stadtammann Franco Mazzi unterstrich in seiner Grussbotschaft die grosse Bedeutung der Waldstadt-Loge

Die Mitglieder der Fricktaler Odd Fellows kamen in Rheinfelden zusammen, um den Geburtstag ihrer Loge zu feiern. Bild: Helmut Gerwig

Das historische Ambiente des Rheinfelder Rathauses gab am Sonntag den festlichen Rahmen für das 100-Jahr-Jubiläum der Waldstadt-Loge Nr. 12 Rheinfelden. Die Gemeinschaft der Odd Fellows ist eine internationale Vereinigung, politisch und konfessionell ungebunden. Grundlage ihres ethischen und humanistischen Handelns seien ­Aufklärung, eigenständiges Denken, eine menschenwürdige Zukunft, Pflege von Freundschaften, gegenseitige Unterstützung, Respekt gegenüber anderen Kulturen, Toleranz.

In seiner Begrüssung nahm Obermeister Amadé Franzen die Gäste mit auf einen spannenden Spaziergang durch die Geschichte der Waldstadt-Loge. Beschlossen wurde deren Gründung im Juni 1922, die Einweihung allerdings erfolgte erst im Februar 1923 in einer Wohnung auf dem Kapuzinerberg.

Zwei Dutzend Brüder versammelten sich

Etwas über zwei Dutzend Brüder aus den Bezirken Rheinfelden, Laufenburg und Baselbiet gelobten, die Ziele des Ordens stets hochzuhalten. Der Geist der Französischen Revolution, Aufklärung und Wirtschaftsaufschwung bewirkten damals viel. Die erste Odd-Fellow-Loge in der Schweiz wurde 1871 in Zürich ins Leben gerufen, weitere folgten kurz danach – in Basel 1875 mit vielen Brüdern aus Rheinfelden.

1892 dann schlossen sich die Waldstädter zum Rheinfelder Kränzchen zusammen, auch mit Brüdern aus der Badischen Nachbarschaft. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen neue Mitglieder hinzu. Der Zeitpunkt war gekommen, aus dem Kränzchen eine eigene Loge zu formen. Allerdings war die Loslösung von Basel nicht ganz einfach, doch schlussendlich wurden einvernehmliche Wege gefunden.

Schwere Zeiten im Zweiten Weltkrieg

Schwere Zeiten kamen auf die Odd Fellows im Zweiten Weltkrieg zu. In Nazideutschland wurden sie verboten und auch im katholischen Fricktal waren Anfeindungen an der Tagesordnung. Man warf sie mit den Freimaurern in einen Topf. Nicht immer einfach sei es in all den Jahren gewesen, die Werte und Ziele des Ordens in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Vielfalt war und ist der Loge immer wichtig, der Schnitt der Mitglieder geht quer durch das Volk von Wissenschaftern über Geschäftsleute und Künstler hin zu Handwerkern und Landwirten. Derzeit hat die Waldstadt-Loge 40 Mitglieder.

Anfänge im England des 18. Jahrhunderts

«Schon am Anfang stand die Menschlichkeit», sagte Urs Zeller, Gross-Sire der Odd Fellows Schweiz, in seiner Grussbotschaft und zog den Bogen seiner Ausführungen hin zu den Anfängen des Ordens nach England ins 18. Jahrhundert. Man versprach sich gegenseitige Hilfe, Freiheit, Rechtschaffenheit, Brüderlichkeit, Geselligkeit.

«Und diese Werte gehören auch heute noch zu den Grundsätzen unserer Gemeinschaft», betonte Zeller, «sind aber auch dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Freundschaft, Vertrauen, Persönlichkeitsförderung, Achtsamkeit und Humanität sind weitere wichtige Aspekte.»

Auch Stadtammann Franco Mazzi unterstrich in seiner Grussbotschaft die grosse Bedeutung der Waldstadt-Loge.