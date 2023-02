Rheinfelden «Alle ziehen am selben Strang»: Warum in der Rheinfelder Altstadt wieder mehr Leben ist Neue Gastrobetriebe, neue Läden, viel Leben an den Anlässen: In der Rheinfelder Altstadt ist seit einiger Zeit mehr los als auch schon. Das bestätigen Gastronomen wie Gewerbetreibende – und sie nennen Gründe, weshalb das so ist.

Auch Events sorgen für Leben im Städtli: «Pro Altstadt»-Präsident Marco Veronesi am gutbesuchten Herbstmarkt 2021. Horatio Gollin (3. Oktober 2021)

In rund zweieinhalb Wochen geht es los: Am 1. März eröffnet Dritan Jusufi in Rheinfelden einen Lebensmittelladen. An der Marktgasse 8b bietet er ab dann neben einer grossen Auswahl an Zeitschriften und Zeitungen auch Frischeprodukte wie Früchte und Gemüse, Backwaren und Sandwiches sowie Artikel für den täglichen Bedarf. Derzeit liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, sagt Jusufi.

Die Eröffnung darf dabei durchaus als gutes Zeichen für das Städtli gewertet werden: In den vergangenen Jahren gab es hier keinen klassischen Lebensmittelladen mehr. Jusufi, der seit mehreren Jahren den Städtli-Kiosk betreibt und dort bereits eine kleine Auswahl an Lebensmitteln im Sortiment hatte, hält es nun aber ganz offensichtlich für realistisch, auch mit einer grösseren Fläche und einem grösseren Angebot erfolgreich sein zu können.

Mehr Neueröffnungen als Schliessungen

Es ist dies ein weiteres Zeichen für die gute Stimmung unter den Gewerbetreibenden und Gastronomen in der Altstadt. Überhaupt hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: Mehrere neue Gastrobetriebe und zusätzliche Läden eröffneten; währenddessen nur wenige verschwanden.

Claudio Meier, guter Kenner des Rheinfelder Gewerbes und selbst langjähriger Ladenbetreiber, bestätigt den Eindruck. «Es ist mehr Leben im Städtli», sagt er. Auch wenn er beim Blick aus dem Fenster lachend anmerken muss: «Natürlich ist an kalten Wintertagen etwas weniger los.» Aber eben: Im Grossen und Ganzen geht etwas im Zähringerstädtchen.

Ladenbesitzer Claudio Meier spürt, dass in Rheinfelden mehr Leben ist – gerade Souvenirs seien bei auswärtigen Gästen gefragt. Nadine Böni (1. März 2021)

Das sagt auch Marco Veronesi, Präsident des Vereins «Rheinfelden Pro Altstadt». Ein Grund sei, dass nun alle Involvierten am selben Strang zögen: Gewerbe, Gastronomie, Tourismus, Politik und Verwaltung. «Statt einander zu vergessen, arbeiten nun alle zusammen, um das Städtli vorwärtszubringen», sagt Veronesi.

Gespürt hat er das schon vor der Pandemie, danach hätte man die gute Position ausnützen können, sagt Veronesi. Und profitiert jetzt auch davon, dass Corona durchaus für ein Umdenken gesorgt habe: «In der Gesellschaft haben die Werte und Qualitäten des nahe gelegenen Umfelds nun einen deutlich höheren Stellenwert.» Das gilt für Detailhandel wie Tourismus.

Die Events ziehen viel Publikum an

Einer der «Neuen» in der Rheinfelder Altstadt ist Matthias Wiedmer, der im Oktober 2021 an der Marktgasse sein Herrenmodegeschäft MHW eröffnete. Wobei neu in seinem Fall nicht ganz richtig ist: Wiedmer ist in Rheinfelden aufgewachsen und wohnt im Städtchen. Auch er spürt die gute Stimmung, erzählt von diversen gut besuchten Anlässen. «Rheinfelden lebt. Es kommen auch viele Besucherinnen und Besucher aus dem Fricktal oder dem Baselbiet zu uns.»

Matthias Wiedmer zieht eine positive Bilanz als Betreiber des Herrenmodegeschäfts MHW. Horatio Gollin (3. Oktober 2021)

Und Wiedmers Bilanz nach rund eineinhalb Jahren als Ladenbetreiber? «Ausgesprochen positiv», sagt er. Er höre viel lobendes Feedback und erfahre grosse Wertschätzung. «Ich bin froh, konnte ich eine Lücke füllen.» Apropos Lücke füllen – das wird ab Anfang März auch Dritan Jusufi mit seinem Lebensmittelladen. «Die Vorfreude darauf im Städtchen und auch bei mir persönlich ist gross», sagt Wiedmer.