Rheinfelden Diese 82-Jährige schwimmt bei Wind und Wetter: «Ich bin eine Wasserratte» Von Regen und Kälte lässt sie sich nicht abschrecken: Seniorin Dora Aebi steigt auch bei Temperaturen von unter zehn Grad Celsius ins Becken des Strandbades in Rheinfelden. Ihr Ziel: täglich einen Kilometer im Wasser zurücklegen. Neben ihr ziehen auch andere Hobby-Schwimmer und Ambitionierte im Neoprenanzug regelmässig ihre Bahnen – auch bei garstigen Bedingungen.

Dora Aebi, 82, zieht täglich im Strandbad KuBa in Rheinfelden ihre Bahnen – auch bei garstigem Wetter. Dennis Kalt

Grauer Himmel, Nieselregen und Temperaturen, die knapp im zweistelligen Bereich liegen – so manch denkt bei Bedingungen wie an diesem Mittwochmorgen nicht mal an einen Sprung ins kühle Nass eines Schwimmbeckens. Nicht so die 82-jährige Dora Aebi aus Rheinfelden. Das Wetter lässt sie als Ausrede für ihren täglichen Schwumm im Strandbad KuBa nicht gelten, denn:

«Die Saison ist ja nur kurz und ich bin eine Wasserratte.»

Doch Aebi zieht ihre Bahnen – für gewöhnlich setzt sie sich eine Strecke von einem Kilometer zum Ziel – nicht nur aus Spass. Es sei auch eine Art «tägliche Disziplin» und eine Betätigung für die Gesundheit. So verhehlt denn die Seniorin nicht, dass sie den Schwumm «nicht immer jubilierend» absolviere.

Manchmal ist es selbst ihr zu kalt

Gerade bei den derzeitigen Temperaturen - kürzlich war sie bei acht Grad Celsius im Wasser - friere es sie dann doch ein wenig und sie steige vorzeitig, also bevor sie den Kilometer geschafft habe, aus dem Becken.

Dora Aebi zieht auch noch im hohen Alter und bei Temperaturen von um die zehn Grad Celsius ihre Bahnen im Freibad KuBa. Dennis Kalt

Zu so manchen Leuten, die einige Jahre jünger sind als sie und über körperliche Wehwehchen klagen, sagt Aebi, dass Schwimmen eine gelenkschonende Alternativ sei, um sich sportlich zu betätigen:

«Jedenfalls wird es mit der Gesundheit nicht besser, wenn man nicht schwimmt.»

Die schnellste, so Aebi, sei sie im Becken natürlich nicht mehr, aber sie könne ja auch langsam Schwimmen. Und das sei in einem fast menschenleeren 50-Meter-Becken problemlos möglich. Eine Kolonnenbildung, wie im Strassenverkehr, gebe es dann ja kaum.

Die Kälte kommt beim Verlassen des Wassers

Für das Badmeisterteam vom Strandbad gehört Dora Aebi fast schon «zum Inventar» des Strandbads, wie Betriebsleiter Willy Vogt sagt.

«Wenn wir sie mal ein paar Tage nicht sehen, dann machen wir uns schon ein wenig Sorgen.»

Neben Aebi beobachtet Vogt aber auch ambitionierte Schwimmer im Neoprenanzug, die bei garstigen Bedingungen ihre Bahnen ziehen. Und auch andere Hobby-Schwimmer jeden Alters, die sich von der Schlechtwetterphase nicht abschrecken lassen.

Christina Sander schätzt die ferienmässige Atmosphäre im fast menschenleeren Becken. Dennis Kalt

Dazu gehört etwa auch Christina Sander aus Rheinfelden. 1,2 Kilometer krault die 49-Jährige an diesem garstigen Morgen. Sie sagt:

«Wenn ich ins Wasser gehe, spüre ich keine Kälte.»

Kein Wunder – das Wasser im Schwimmbecken ist auf etwa 23 Grad Celsius beheizt. Die Herausforderung mit der Kälte kommt mehr bei Verlassen des Beckens und beim Duschen, sagt sie denn auch.

Am morgendlichen Schwumm im fast menschenleeren Becken entlang des Rheins, schätzt Sander besonders die ferienmässige Aura, die herrsche. «Obwohl man sich körperlich betätigt, hat dies etwas Entspannendes», sagt sie. Man könne sich ganz auf sich selbst und die Atmung konzentrieren und sei von nichts abgelenkt.