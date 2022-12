Rheinfelden 5G schafft es ins Entwicklungskonzept der Stadt – für die Gegner eine Erfolgsmeldung Seit zwei Jahren kämpft die Interessensgemeinschaft Rheinfelden-5G gegen den unkoordinierten Ausbau der Mobilfunktechnologie. Mehrere Bauprojekte wurden durch ihren Widerstand verzögert – und nun hat die Stadt die kritischen Töne auch im neuen Entwicklungskonzept festgehalten.

Die IG Rheinfelden-5G kündigt auch Widerstand gegen das jüngste Baugesuch für eine 5G-Antenne an.

Ab dem 17. Mai liegt in Rheinfelden ein Baugesuch der Swisscom auf. Die Mobilfunkanbieterin plant demnach, an der Kaiserstrasse 8 – dem Gebäude der Aargauischen Kantonalbank – ihre Mobilfunkanlage umzubauen und zu erweitern. Samt Ausbau mit der 5G-Technologie. Das Baugesuch wird, so viel scheint schon jetzt klar, nicht geräuschlos durchgehen.

Denn im Zähringerstädtchen bekämpft die Interessensgemeinschaft (IG) Rheinfelden-5G den unkoordinierten Ausbau der Technologie. IG-Mitglied Peter Koller sagt gegenüber der AZ denn auch:

«Sie können davon ausgehen, dass wir gegen das aktuelle Baugesuch Einwendungen geltend machen werden.»

Das gehört zum normalen Vorgehen der IG bei Baugesuchen im Zusammenhang mit dem 5G-Ausbau. Formiert im Sommer 2019 hat die IG in den vergangenen zwei Jahren gegen mehrere entsprechende Bauvorhaben Sammeleinsprachen eingereicht und im Herbst 2019 ausserdem mehrere hundert Unterschriften für ein 5G-Moratorium gesammelt.

Die IG Rheinfelden-5G bekämpft den Ausbau mit der Technologie mit Einwendungen und Petitionen.

Nadine Böni (11. November 2019)

Vier Verfahren sind derzeit hängig. Mit der Kaiserstrasse dürfte demnächst ein fünftes dazu kommen. Die IG beansprucht dabei durchaus einige Erfolge für sich in ihrem Kampf.

Einige Erfolge verbucht

So bewilligte der Stadtrat zum Jahreswechsel zwar zwei Gesuche, eines der Sunrise am Weidenweg, eines der Swisscom an der Zürcherstrasse. Die Sunrise aber musste die Leistung ihrer Anlage aufgrund der Einwendung der IG deutlich reduzieren, um die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten. Gegen die Bewilligung für die Anlage der Swisscom hat die IG inzwischen eine Beschwerde beim Regierungsrat eingereicht. Das Verfahren läuft.

Die Mobilfunkanbieterin hat die Anlage mittlerweile aber im sogenannten Bagatellverfahren umgerüstet – doch auch das will die IG nicht auf sich sitzen lassen: «Wir prüfen derzeit, wie wir dagegen vorgehen können», sagt Koller.

Zwei Sätze im Entwicklungskonzept

Diese Woche gab es für die IG erneut eine «Erfolgsmeldung». So nennt Peter Koller zwei Sätze, die im neuen Räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt stehen. Der Mobilfunk trage massgeblich zur digitalen Vernetzung bei, heisst es darin zunächst.

Und dann: «Das 5G-Netz ist ein kontrovers diskutiertes Thema, welches aber viele Chancen für Rheinfelden als innovative, zukunftsorientierte und wettbewerbsfähige Smart City bietet. Eine genaue Abwägung der Chancen und Risiken, insbesondere einer möglichen gesundheitlichen Belastung, muss im Zusammenhang mit dem Ausbau des 5G-Netzes erfolgen.» Das sei, sagt Koller, ein «klarer Fortschritt. Der Stadtrat ist sich der Bedenken bewusst.»

Unter anderem machte die IG Einwendungen gegen eine 5G-Anlage an der Quellenstrasse 37 geltend. Das Verfahren läuft.

Sieben Mobilfunkanlagen mit 5G-Technologie gibt es laut der Funksenderkarte des Bundesamts für Kommunikation derzeit in Rheinfelden. Peter Koller betont:

«Wir sind nicht grundsätzlich gegen technischen Fortschritt. Aber: Wir sehen bessere Möglichkeiten als den unkoordinierten Ausbau mit der 5G-Technologie.»

Für denkbar hält er etwa ein Glasfasernetz in Innenräumen, während im Aussenraum die Sendeleistung tief gehalten werden könnte. Es gehe vor allem um die Frage, welche «unbedenklicheren Technologien» zur Verfügung stünden.

Die Bevölkerung sensibilisieren

Ihren Widerstand gegen einzelne Bauprojekte gelte es im Gesamtkontext zu sehen, sagt Koller. Er erklärt:

«Es geht darum, dass Bewusstsein in der Bevölkerung für die Thematik zu schärfen.»

Einsprachen und Unterschriftensammlungen würden auch Publizität schaffen, auch wenn sie nicht in jedem einzelnen Fall den Bau oder die Umrüstung einer Anlage verhindern können. «Unsere Aktivitäten bringen den einen oder anderen vielleicht dazu, sich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen», so Koller. Das ist auch das Ziel, wenn die IG nun erneut eine Einwendung gegen das Baugesuch an der Kaiserstrasse geltend macht.