Rheinfelden 5000 Teilnehmende erwartet: Bewegungsanlass «Coop Andiamo» macht im Fricktal Halt In Rheinfelden bieten am Sonntag diverse Vereine aus der Region sportliche Aktivitäten an. Der Grossevent von «schweiz.bewegt» will auf spielerische Art zu mehr Bewegung animieren und so einen Grundstein für ein gesundes Leben zu legen – Spiel und Spass stehen im Vordergrund.

Seit Mitte August tourt der Bewegungsanlass «Coop Andiamo» durch insgesamt sieben Regionen schweizweit. Passend zum diesjährigen Stadtmotto «Hopp Rhyfälde! Fit für die Zukunft» macht der Anlass am Sonntag, 10. September, Halt in Rheinfelden. Im Eventzentrum auf dem Dach des Rheinparkings erwartet die Teilnehmenden viel Spiel, Spass und Bewegung, schreibt der Veranstalter, die Organisation «schweiz.bewegt», in einer Mitteilung.

Am Bewegungsanlass «Coop Andiamo» findet auch dieses Jahr wieder in Rheinfelden der Kids-Run statt. Bild: zvg

Der Bewegungsanlass mitten in Rheinfelden nimmt die Besucherinnen und Besucher ab 11 Uhr mit auf eine sportliche Entdeckungsreise. Diverse Eventpartner und viele lokale Vereine aus Rheinfelden und Umgebung bieten eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten an: Velo-Pumptrack, Velo-Kidsparcours, Seilpark, Hüpfburg, Kletterwand, Bungee Run, Reaktionswand, Spielzelte, Orientierungslauf, Hockey-Torwandschiessen, Yoga, Karate, Tennis und vieles mehr. Bei dem Anlass in Rheinfelden nehmen für gewöhnlich rund 5000 Personen teil.

Grundstein für ein gesundes Leben

Das Ziel ist, auf spielerische Art zu mehr Bewegung zu animieren und so einen Grundstein für ein gesundes Leben zu legen. Vereine können sich präsentieren und gewinnen dadurch regelmässig Neumitglieder. Um 13.30 Uhr erwartet die Stadt 20 bis 25 geladene Gäste zum offiziellen Empfang. Angekündigt sind Landammann Jean-Pierre Gallati, zwei Rheinfelder Stadträte sowie Vertretende von nationalen und regionalen Sponsoren, von teilnehmenden Vereinen und dem lokalen OK.

Der beliebte Kids-Run findet ab 14 Uhr wieder statt. Abgerundet wird der Anlass um 16 Uhr durch eine Abschlussshow der regionalen Vereine. Ein Sonntagsvergnügen mit viel Bewegung und ohne Leistungsdruck – denn Spiel und Spass stehen im Vordergrund. Am besten bewegt man sich schon bei der Anreise und fährt mit dem Velo zum Eventzentrum, schreibt der Veranstalter.

Stempel sammeln und Preise gewinnen

Es stehen grosse Veloparkplätze oben beim Hauptwachplatz und unten vis-à-vis der Schifflände zur Verfügung. Sämtliche Bewegungsangebote im Zentrum sind kostenlos und es braucht keine Anmeldung. Zudem gibt es vor Ort ganz viele «Müsterli und Gschänkli» zum Mitnehmen sowie Verpflegungsstände, heisst es in der Mitteilung.

Mit dem «Coop Andiamo Sammelspass» können die Besucherinnen und Besucher im Eventzentrum Stempel sammeln – für jede absolvierte Aktivität gibt es einen Stempel. Unter den Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost und die lokalen Vereine können einen «Zustupf» für die Vereinskasse gewinnen, heisst es in der Mitteilung weiter. (az)