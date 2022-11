Rheinfelden 2,5 Millionen Franken für ein pinkes Pony: Was es mit dem Kunstwerk von Stefan Rüegg auf sich hat Noch bis 20. November ist die jurierte Ausstellung «Kunst Lokal Rheinfelden» in der Kurbrunnen-Anlage in Rheinfelden zu sehen. 14 Kunstschaffende zeigen ihre Werke. Existenzielle Themen, wie der zu hohe Fleischkonsum, werden aufgegriffen.

Stefan Rüegg verlangt für sein Kunstwerk «Pink Pony for Putin» mehr als 2,5 Millionen Franken. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Das möglicherweise teuerste zeitgenössische Kunstwerk des Fricktals befindet sich derzeit in der Ausstellung «Kunst Lokal Rheinfelden» in der Kurbrunnen-Anlage in Rheinfelden. Es heisst «Pink Pony for Putin» und besteht aus Draht mit rosaroter Acrylfarbe. Auf der Preisliste ist es mit «10’000 Franken pro Tag der Invasion» angegeben – womit der Überfall Russlands auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, gemeint ist.

Am Tag der Vernissage der Ausstellung «Kunst Lokal» letzten Freitag, 4. November, betrug der Kaufpreis 2,53 Millionen Franken – Tendenz steigend. Über die Zahlungsmöglichkeiten gibt es keine Angaben. Klar ist nur: Der Schöpfer des Kunstwerks «Pink Pony for Putin» ist der Rheinfelder Künstler Stefan Rüegg. Von ihm befindet sich nebenan ein weiteres Gebilde mit einem Kerzenständer: «Armer, mit Plastik gestopfter Fisch auf seinem Bett von marinierten Konservendosen nach Art des Chefs.»

Kritik am hohen Fleischkonsum

Stefan Rüegg kritisiert damit den hohen Konsum von Fisch und der gleichzeitigen Vermüllung der Gewässer mit Plastik. Der Umgang mit natürlichen Ressourcen beschäftigt auch Gabriela Lützelschwab. Ihre mehrteilige Arbeit «Food Waste» geht dem Wegwerfen von Lebensmitteln auf den Grund. Ihr Film «Zwei Schicksale» greift das Thema anhand einer Geschichte zweier Äpfel auf.

Ersterer wird verarbeitet und gegessen, der andere vergeht und verfault. Umrahmt wird der analoge Animationsfilm mit Alphornklängen «als Verdeutlichung unserer Wohlstandsgesellschaft in der Schweiz», so Lützelschwab.

Die diesjährige Gruppenausstellung «Kunst Lokal Rheinfelden» wird von 14 Kunstschaffenden aus beiden Rheinfelden – Schweiz und Deutschland – sowie aus der näheren Region bespielt. Neben Stefan Rüegg und Gabriela Lützelschwab sind dies Marisela Berenguel (Textil), Andy Bianchi (Malerei), Tatjana Brock (Plastik), Fabrizio Di Salvo (Klanginstallation), Dora Freiermuth (Installation), Lisa Greber und Judith Rojkowska (verschiedene Medien), Kathrin Kunz (Zeichnung), Rolf Meyer (Fotografie), Waldemar Alex Weber (Malerei), Guido Wiederkehr (Malerei) sowie Michel Winterberg (verschiedene Materialien).

Existenzielle Themen werden aufgegriffen

Die Ausstellung wurde von Patrizia Solombrino, Françoise Theis und Roy Andres Hofer juriert. Kurator ist Tyrone Richards. In der Ausstellung würden existenzielle Themen aufgegriffen – die Fragilität des Lebens und der Natur, die Rolle des Menschen in der heutigen Zeit, erklärt er. Richards weiter:

«Sie zeigt sich als thematisch und technisch vielfältig und schlägt einen Bogen zwischen traditionellen und neuen Medien.»

Die Schau bewege sich somit auf derselben Schnittstelle, wie sie in der Gesellschaft zu sehen sei: «Ein Spannungsfeld zwischen kultureller Vertrautheit und technologischem Fortschritt», so Richards.

«Kunst Lokal Rheinfelden» dauert bis 20. November 2022. Geöffnet ist sie jeweils am Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.