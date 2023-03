Rheinfelden 1998 war sie die erste Hauptamtliche: Kathrin Schöb leitet seit 25 Jahren das Fricktaler Museum Als sie ihre Stelle vor einem Vierteljahrhundert antrat, war die Sammlung des Hauses nur in Teilen erfasst und auf mehrere Depots in der Stadt verteilt. Nicht nur das änderte die aus Basel stammende Kunsthistorikerin. Derzeit treiben sie und ihr Team das Projekt «Fricktaler Museum 2030» voran – ein Vorhaben, das die Stadt zum 900-Jahr-Jubiläum umsetzen will.

Kathrin Schöb, hier im Rahmen einer Sonderausstellung in der Rheinfelder Stadtkirche, leitet das Fricktaler Museum seit 25 Jahren. Bild: Horatio Gollin

Kathrin Schöb kann es manchmal selbst kaum glauben, wenn sie daran denkt, wie lange das schon her ist. «25 Jahre sind eine lange Zeit, aber es waren immer spannende Jahre für mich, sonst wäre ich nicht so lange geblieben», sagt sie. Am 16. März 1998 hat sie die Leitung des Fricktaler Museums in Rheinfelden übernommen. Ein Vierteljahrhundert ist das jetzt her, für sie ein schönes Dienstjubiläum.

25 Jahre, 25 Stellenprozent: Denn mit diesem Pensum ging es für die aus Basel stammende Kunsthistorikerin los. Zuvor hatte noch nie jemand hauptamtlich die schon seit den 1880er-Jahren bestehende Sammlung betreut und geleitet. Das war vor 1998 immer nur ehrenamtlich erfolgt. Kurz nach Schöb stiess Ute W. Gottschall dazu und amtete in der Folge als stellvertretende Leiterin, Kuratorin und für das Inventar und die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin.

Bestand war 1998 nur in Teilen inventarisiert

Ein nur in Teilen inventarisierter Bestand und mehrere auf verschiedene Standorte verteilte Depots – so fand Schöb 1998 das Fricktaler Museum vor, das seit 1934 am heutigen Standort, dem «Haus zur Sonne» in der Rheinfelder Marktgasse residiert.

Doch auch wenn die Sammlung nur in Teilen erfasst war. Was Schöb gleich erkannte: Da steckt viel Potenzial drin. Und das haben sie, Gottschall und ihr Team auch ausgeschöpft. Sei es durch neuen Wind in der Dauerausstellung, sei es durch Sonderausstellungen. Davon gab es in den 25 Jahren reichlich. Aber eben – die Ressourcen mussten vorhanden sein, um all das aufzugleisen. Das sah auch die Stadt, verdoppelte Schöbs Pensum gleich 1999 und erhöhte es 2016 nochmals um 10 Prozent.

Das Fricktaler Museum residiert im «Haus zur Sonne» in der Rheinfelder Marktgasse. Bild: zVg

«60 Prozent, aber Arbeit gäbe es für mehr als 100», sagt Kathrin Schöb lachend. Denn zum Zeigen des Bestands kommt ja auch noch dessen Pflege und wissenschaftliche Aufarbeitung. Ab 2005 forderte der Neubau eines zentralen Depots alle Kräfte. 2008 konnte es bezogen werden. Die Züglete mehrerer Tausend Exponate in die neuen Räume war ein Kraftakt und ein Meilenstein, wie Schöb sagt.

Museum muss mangels Heizung über den Winter schliessen

Bis zu 4000 Besuchende pro Jahr konnte das Fricktaler Museum in den besten Jahren begrüssen. Es könnten mehr sein, müsste das Haus mangels Heizung nicht über den Winter schliessen. Das soll mit dem Projekt «Fricktaler Museum 2030» anders werden. Teil davon ist die moderne Neukonzeption der Dauerausstellung mit einer Mischung aus analogen und digitalen Angeboten. Nötig wäre das. Erfolgte die letzte substanzielle Modernisierung der Dauerausstellung doch in den 1960er-Jahren.

Zudem geht es um die bauliche Sanierung des Hauses. Wie viel das kosten wird, steht noch nicht fest. Ziel ist es, das Projekt soweit voranzutreiben und die Kosten abzuschätzen, dass der Rheinfelder Souverän im Sommer 2024 darüber entscheiden und das Geld sprechen kann.

«Fricktaler Museum 2030» heisst das Vorhaben, weil 2030, zum 900-Jahr-Jubiläum der Stadt, die Neueröffnung erfolgen soll. Kathrin Schöb freut sich darauf, das Projekt weiterzubegleiten.