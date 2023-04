Rheinfelden 15-jährige Velofahrerin angefahren und verletzt – Autofahrerin macht sich aus dem Staub In Rheinfelden ist eine Velofahrerin mit einem Auto zusammengestossen. Dabei ist die 15-jährige Velofahrerin verletzt worden. Die Polizei sucht nun die Autolenkerin. Sie sei nach einem kurzen Stopp vom Unfallort weggefahren.

Die 15-jährige Velofahrerin war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am 30. März um etwa 11.30 Uhr auf der Baslerstrasse in Rheinfelden unterwegs. Sie wollte die Hauptstrasse auf dem Fussgängerstreifen beim seitlich einmündenden Libellenweg überqueren. In diesem Augenblick wurde sie von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert.

Wie die 15-Jährige später der Polizei schilderte, sei die etwa 50- bis 70-jährige Lenkerin des dunklen Autos kurz ausgestiegen und hätte nach dem Befinden gefragt. Danach hätte auch ein nachfolgender Wagen angehalten, wobei dessen Lenker hinzugekommen sei. Beide Autolenker seien danach jedoch weitergefahren, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Velofahrerin erlitt eine Hirnerschütterung und stauchte sich einen Finger. Zusammen mit ihrer Mutter erstattete sie bei der Kantonspolizei Anzeige. Die Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33) sucht die andere Unfallbeteiligte, den zweiten Automobilisten sowie Augenzeugen. (fan)

