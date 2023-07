Rheinfelden 1100 Geburten durchgeführt: Gesundheitsstation von Stiftung Burundikids wird als Distriktspital anerkannt Die Rheinfelder Stiftung ermöglicht mit einem Spital Familien in Burundi den Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Letztes Jahr konnten über 11’160 Patienten behandelt und 1100 Geburten durchgeführt werden. Neu werden offiziell Frühgeburten von anderen Spitälern zugewiesen.

Die Stiftung Burundikids Schweiz mit Sitz in Rheinfelden ist seit 2008 in Burundi tätig. Sie ermöglicht mit einem Spital und seinen 65 Mitarbeitenden Kindern, Jugendlichen und Familien in Burundi den Zugang zu medizinischer Grundversorgung. «Das Projekt macht Sinn». lässt sich Susanne Baumberger, Stiftungsratspräsidentin, in einer Mitteilung zitieren. «Die Menschen in der Gegend brauchen dringend ein Spital, das Patientinnen und Patienten auch kostenlos behandelt. In der Gegend leben sehr viele komplett mittellose Menschen.» Ein Besuch des grössten (Klima-)Flüchtlingslagers in Gatumba hat dies den Stiftungsräten wieder eindrücklich vor Augen geführt.

Die Stiftungsräte Susanne Baumberger und Markus Raub zu Besuch im Flüchtlingslager. Bild: zvg

Die grosse Arbeit vonseiten der Stiftung in der Schweiz und der Ärzte in Burundi habe sich gelohnt, heisst es in der Mitteilung weiter. Denn so wurde nun das Gesundheitszentrum «Centre Médical Hippocrate de Kajaga» vom burundischen Staat als vollwertiges Distriktspital anerkannt. Neu heisst es folglich «Hôpital Hippocrate de Kajaga». Dies hat viele Vorteile. So werden nun offiziell Frühchen von anderen Spitälern zugewiesen und die Kosten für Behandlungen von Kindern bis fünf Jahre sowie Geburten vom Staat schnell und vollständig rückvergütet. Letztes Jahr konnten über 11’160 Patienten behandelt und 1100 Geburten durchgeführt werden.

Teil des Spitals wurde um eine Etage aufgestockt

Die im letzten Jahr eingeführte Spitalsoftware «OpenClinic», die auch von den staatlichen Spitälern verwendet wird, liefert nun ganzjährige Daten und Statistiken, was wie viel gekostet hat, wie viele Medikamente gebraucht wurden und welche Kosten das Spital nicht selber tragen kann. Zudem konnte ein Teil des alten Spitaltrakts um eine Etage aufgestockt werden, was zusätzliche Spitalbetten ermöglicht. Das Spital verfügt nun über insgesamt 58 Betten. Nun müsse der Trakt noch vollständig ausgestattet und eingerichtet werden, heisst es in der Mitteilung.

Das Spital wurde aufgestockt und verfügt jetzt über 58 Betten. Bild: zvg

Beim Rundgang durch das Spital hat die Stiftung weitere Modernisierungen und Arbeiten in den ersten Gebäuden, die im Jahr 2008 errichtet wurden, beschlossen. «Nach 15 Jahren sind gewisse Arbeiten notwendig. Dies passt auch zu unserer Nachhaltigkeitsphilosophie, die wir in den letzten Jahren immer mehr umgesetzt haben. Anschaffungen, die beim Kauf zum Teil teurer waren, aber viel länger halten», heisst es in der Mitteilung. Dies sei wichtig, denn in Burundi gibt es kein Recycling oder keine Rücknahme. Alles lande irgendwann auf einer grossen Halde. (az)