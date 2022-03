Rhein 28 Meter lang und über sieben Meter breit: Das neue Floss soll 2023 in Betrieb genommen werden Der Laufenburger Kapitän Marcus van Nijenhoff steht kurz vor der Vertragsunterschrift für einen Schiffsneubau. Das neue Floss soll 2,7 Millionen Euro kosten.

Marcus van Nijenhoff hat für seine Schifffahrt in Laufenburg grosse Pläne. Reinhard Herbrig / Fricktal

Wenn alles klappt, wie es sich Kapitän Marcus van Nijenhoff so vorstellt, ist Laufenburg ab 2023 um eine Attraktion reicher: Dann nämlich soll sein Fahrgastschiff «Löwe von Laufenburg» durch einen Neubau ersetzt werden. Das Floss soll 28 Meter lang werden, ist mehr als sieben Meter breit und für 250 Personen zugelassen. Laut Nijenhoff steht die Finanzierung des rund 2,7 Millionen teuren Schiffes. Die Unterschrift für den Bau soll entweder kommende Woche oder kurz danach erfolgen.

Dass dauerhaft etwas passieren muss, hat 2021 gezeigt. Mit dem «Löwen von Laufenburg» mit seinen nur geschlossenen Räumen war das vergangene Jahr schlicht ein Jahr zum Vergessen, was die Zahl der Fahrgäste betraf. Gerade mal rund 800 Gäste – inklusive der Gesellschaftsfahrten – sind eine Zahl, mit der Schiffseigentümer Marcus van Nijenhoff nach seinen Worten finanziell dauerhaft nicht überleben kann.

­Hochwasser 2021 trübt das Geschäft

Die Gründe dafür sind vielschichtig: Zum einen schreckte und schreckt Corona mit der Maskenpflicht zumindest beim Betreten des Bootes die Leute immer noch ab. Ausserdem hat das Wetter im vergangenen Jahr überhaupt nicht mitgespielt. «Im Sommer war das Wetter gar nicht prickelnd, dazu kamen die fünf Wochen Pause wegen des Hochwassers. Da konnte auch ein schöner, goldener Oktober nichts mehr retten», bilanziert Nijenhoff.

Umso mehr freut er sich nun auf die ganz grosse Herausforderung mit dem neuen Schiff, das sich als eine Art Floss präsentieren wird. Der Laufenburger Kapitän hat dafür bereits Gespräche mit Rainer Ritzdorf geführt, der der «Ritzdorf Schiffs- und Industrietechnik» im nordrhein-westfälischen Oberwinter vorsteht. In der Werft bilden konventionelle, aber auch sehr auf den Kunden zugeschnittene individuelle Fahrgastschiffe den Schwerpunkt. Weil die Stahlpreise förmlich explodiert und noch einige Extrawünsche berücksichtigt sind, liegt der Preis für den Neubau des Schiffes, wie es ­Nijenhoff möchte, bei 2,7 Millionen Euro.

Dass er inzwischen sein eigenes Frachtschiff, die «Kaiserberg», verkauft hat, ist ein Standbein zur Finanzierung der Neuanschaffung. Auch der «Löwe von Laufenburg» soll verkauft werden, wenn das neue Schiff auf dem Rhein in Betrieb gehen wird. Das neue Schiff, optisch einem Floss ähnelnd, wird mit seinen 28 Meter Länge und mehr als 7 Meter Breite fast doppelt so breit wie der «Löwe von Laufenburg» sein. Der Salon soll dabei so gross wie möglich werden.

Zulassung für bis zu 250 Personen.

Fenster zum Aufschieben sollen einen angenehmen Aufenthalt auch bei schönem Wetter ermöglichen. Van Nijenhoff kann sich vorstellen, im Salon beispielsweise Betriebs- oder Familienfeiern mit bis zu 80 Gästen anzubieten. Über dem Salon wird es ein zweites Deck geben. Darauf können die Passagiere unter dem Solardach im Freien sitzen. Zugelassen ist das Schiff für bis zu 250 Personen.

Ein ähnliches Schiff, allerdings ohne oberes Freideck, gibt es bereits. Dieses wurde ebenfalls von Ritzdorf Schiffs- und Industrietechnik gebaut und unter dem Namen «König Ludwig» getauft. Das Schiff existiert zwar noch, aber inzwischen unter anderem Namen. Aus dem «König Ludwig» wurde der «Neckarbesen», der in Deutschland auf dem Neckar zwischen Esslingen und Heilbronn unterwegs ist. Die betreibende Schiffsgesellschaft «Neckar-Käpt’n» wirbt mit dem Slogan: «Hüttenzauber auf dem Neckar». Auch van Nijenhoff kann sich gut vorstellen, sein Schiff auf dem Rhein bei Laufenburg beispielsweise für Grillpartys oder andere grössere Events zu benutzen. Zudem möchte der Kapitän, der sich nach seinen Worten nach knapp zweieinhalb Jahren in Laufenburg sehr wohl fühlt, wesentlich mehr Fahrten als bisher anbieten.

Was ihm in Laufenburg fehlt? «Meine Töchter, die leben in meiner Heimatstadt Duisburg», sagt der 50-Jährige.