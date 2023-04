Revitalisierung Rettungsversuch eines Baches: Wie die Sissle vor dem Austrocknen bewahrt werden soll In Eiken hat der WWF Aargau am Samstag das Revitalisierungsprojekt «Sissle 2030» präsentiert. Es soll die Flussaustrocknung der Sissle verhindern.

Wenn man an den Sommer 2022 zurückdenkt, denkt man zwangsläufig auch an die massive Hitze. Lange und intensive Hitzeperioden machten aber nicht nur den Menschen, sondern vor allem auch der Natur zu schaffen. Teilweise so extrem, dass Flüsse oder Bäche stellenweise kein Wasser mehr führten. So auch die Sissle in Eiken.

Die Sissle war zwischenzeitlich komplett ausgetrocknet. Bild: Fabian Hägler

Im August verzeichnete die Messstation dort eine Null. Aufgrund von ausbleibendem Regen und des mergeligen bis karstigen Bodens im Fricktal war das Wasser weg. Das hatte bereits Monate zuvor für dramatische Szenen gesorgt: Es war zu einem massiven Fischsterben gekommen.

Aber nicht erst das Jahr 2022 war problematisch. Bereits 2018 erreichte den WWF Aargau ein Hilferuf und die Forderung der örtlichen Fischer, Massnahmen gegen das Austrocknen und Fischsterben einzuleiten. Fünf Jahre später präsentierte der WWF nun das Revitalisierungsprojekt «Sissle 2030». Rund 30 Teilnehmende konnten sich am Samstag vor Ort ein Bild davon machen, wie die Organisation versucht, der Austrocknung des Baches entgegenzuwirken.

Wurzelstöcke und Faschinen sollen für mehr Struktur sorgen. Bild: zvg/WWF

Bei Eiken erhielt die Sissle auf 200 Meter mehr Struktur in Form von Wurzelstöcken und Faschinen. «Das fördert jetzt die Strukturvielfalt und bietet Fischen und anderen Organismen Rückzugsmöglichkeiten», erklärt Regula Bachmann-Steiner, Vorstandsmitglied des WWF Aargau und treibende Kraft des Projekts. Ausserdem fangen die Pflanzen Geschwemmsel und Blätter auf, was den Wassertieren Nahrung und Unterschlupf bietet.

Revitalisierung – was genau ist das eigentlich? Unter Revitalisierung versteht man die Wiederherstellung der natürlichen Funktionen eines Gewässers durch bauliche Massnahmen. Im Fall des Projektes «Sissle 2030» kommen Wurzelstöcke und Faschinen zum Einsatz, die dem Fluss mehr Struktur geben und Fischen und anderen Organismen Rückzugsmöglichkeiten bieten sollen. Damit soll wieder ein naturnaher Lebensraum entstehen.

Ziel des Projekts «Sissle 2030» ist eine zusammenhängende Revitalisierung des Gewässers zwischen Frick und Rhein. Geplant wird dieses von der Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau. Da solche Grossprojekte aber mehr Zeit erfordern, reagierte der WWF Aarau bereites 2020 zuerst auf die am betroffenste Stelle in Eiken. Dies geschah ohne grosse bauliche Massnahmen und Kosten.

In den kommenden Monaten soll sich die Sissle nun weiterhin ihre eigene Niederwasserrinne schaffen, heisst es in der Medienmitteilung des WWF. In diesem Bereich kann dann, wenn alles gut läuft, das Wasser auch bei niedrigem Stand noch durchfliessen.