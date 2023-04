Religion Statt leere Kirchenbänke: Eine Citykirche für das Fricktal? Die Citykirchen in den Städten haben grossen Erfolg. Sie werden für spirituelle Anlässe ebenso genutzt wie für kulturelle und soziale. Angesichts der rückläufigen Mitgliederzahlen in den grossen Landeskirchen regt eine Politikerin nun eine offene Kirche im Pastoralraum Oberes Fricktal an. Dazu müsste einer der zehn Sakralräume umgebaut werden. Was hält die Pastoralraumleitung davon?

Die Städte machen es vor: In fast jeder grösseren Stadt gibt es heute eine Citykirche, in der ein breit gefächertes religiöses, kulturelles und soziales Leben pulsiert, losgelöst von konfessionellen Schranken.

Diese offenen Kirchen haben Erfolg, etwa jene in Basel. Seit 1994 bietet sie «geistliche, kulturelle und soziale Angebote für alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder Religion», wie es auf der Homepage heisst. Die Kirche «ist offen für alle Menschen guten Willens. Sie lebt die jüdisch-christliche Tradition in postkonfessionellem Verständnis und interreligiösem Bewusstsein.» Neben Segens- und Wortfeiern, Gebetszeiten und Bibelteilen finden in der offenen Kirche Elisabethen auch Meditationen, Konzerte, Gespräche, Handauflegen oder Tauschbörsen statt.

Warum nur in den Städten, fragt eine Fricktaler Politikerin, die namentlich nicht genannt sein will, und regt an, eine der Kirchen im Pastoralraum Oberes Fricktal ebenfalls in eine offene Kirche umzuwandeln. «Dafür müsste sie natürlich umgebaut werden», sagt die Politikerin. Ihr schwebt vor, die Kirchenbänke zu entfernen, damit eine breitere Nutzung möglich wird, und eine Küche und sowie eine WC-Anlage direkt in die Kirche einzubauen.

Ihre Idee begründet die Politikerin auch mit den sinkenden Mitgliederzahlen der Kirche und dem «frauenfeindlichen Setting der römisch-katholischen Kirche», das mit einer offenen Kirche aufgebrochen werden könnte. Ihr fehlt ein spiritueller Raum, der über die Konfessions- und Religionsgrenzen hinausreicht «und auch kirchenfernen Menschen Raum bietet».

Genutzt werden sollte eine solche offene Kirchen nach Ansicht der Politikerin weiterhin für spirituelle Angebote, aber auch für kulturelle, integrative und soziale Veranstaltungen oder als Proberaum. Als Betreiberin könnte sie sich eine Interessensgemeinschaft vorstellen, der neben den Kirchen auch die politischen Gemeinden sowie weitere Institutionen angehören.

Angesprochen auf eine mögliche Kirche nennt sie jene in Gipf-Oberfrick. «Sie würde sich perfekt eignen.»

Kirchen sind bereits heute offen für vieles

Martin Linzmeier, Pastoralraumleiter im Oberen Fricktal und als Gemeindeleiter von Gipf-Oberfrick Hausherr der genannten Kirche, hört von der Idee zum ersten Mal durch die AZ. Er sagt:

«Unsere Kirchen sind bereits heute offen für ein vielfältiges spirituelles und religiöses Angebot.»

Dieses könne sicherlich noch ausgebaut werden, wenn dafür der Bedarf bestehe. «Ich bin durchaus daran interessiert, das im breiten Rahmen zu diskutieren und Ideen auszutauschen.» Der Pastoralraumleiter verweist auf die Konzerte oder Theateraufführungen in den zehn Kirchen des Pastoralraums. «Möglich ist in unseren Räumen eigentlich alles, was dem Anliegen der Kirche nicht widerspricht.»

Das Konzept der Citykirchen begeistert auch ihn. «Wenn ich in einer Stadt bin, besuche ich das Angebot gerne.» Nur eben: «Das Fricktal ist keine Stadt und hier fehlt die Laufkundschaft, Menschen die in ihrer Mittagspause mehr als nur Essen möchten, Touristen oder Leute, die am Shoppen sind, auf die ein solches Konzept angewiesen ist.»

«Bei allen Kirchen im Pastoralraum müssten sich die Menschen bewusst auf den Weg machen. «Und das werden die wenigstens machen, um beispielsweise über Mittag ein Konzert zu hören.»

Auch beim gesellschaftlichen, integrativen Engagement sei die Kirche heute bereits gut aufgestellt, findet Linzmeier, und verweist auf den kirchlich regionalen Sozialdienst, Tischlein-deck-dich und die Deutschkurse für Ausländer, die in den Räumen der Kirche, aber eben nicht in der Kirche stattfinden.

Kirchen sollen Kirchen bleiben

Einen Umbau der Kirche für eine breitere Nutzung hält Linzmeier ebenfalls nicht für nötig – mit einer Einschränkung: «Eine Idee wäre es, den schweren Steinaltar auf Schienen zu setzen, um ihn für Theateraufführungen oder Konzerte an die Wand schieben zu können.»

Bei aller Offenheit ist Linzmeier wichtig:

«Die Kirche bleibt ein sakraler Raum und kann nicht wie eine Turnhalle vermietet werden.»

Er weiss natürlich auch, dass die Zahl der Kirchenmitglieder laufend zurückgeht. Jedes Jahr treten allein im Fricktal mehrere hundert Personen aus der römisch-katholischen Kirche aus. Die Frage der Finanzierung werde die Kirchgemeinden in den nächsten Jahren beschäftigen, sagt Linzmeier. Er ist aber zugleich überzeugt, dass alle zehn Sakralräume im Pastoralraum auch in zehn Jahren noch kirchlich genutzt werden.

Entsprechend glaubt er auch nicht, dass eine der Kirchen mittelfristig profaniert wird. «Abgerissen ohnehin nicht», ist er überzeugt und verweist auf das Beispiel von Thüringen, wo rund 2000 Kirchen leer stehen. Viele sollten abgerissen werden, doch dagegen wehrte sich die Bevölkerung in den Dörfern und es entstanden konfessionsungebundene Vereine, welche die Kirchen übernahmen. «Die Menschen hängen auch dann an der Kirche, wenn sie ihr nicht mehr angehören. Das ist im Fricktal nicht anders.»

Anders gesagt: Die Kirche bleibt im Dorf. Wie sie ausgestaltet sein wird, wird sich weisen.