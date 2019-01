Weniger Schüler

Die Zahl der Lernenden am Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) ist zurückgegangen: 2017 besuchten 710 Lernende das BZF – das sind 10 weniger als 2016. So wenige Schüler hatte das BZF in den letzten sieben Jahren nie. Der Höchststand seit 2011 war 2012 mit 781 Schülern erreicht. Die meisten Lernenden kommen aus den Bezirken Laufenburg (136) und Rheinfelden (122). Es folgen die Bezirke Baden (77), Zofingen (67) und Aarau (38). Dass die Schule auch ausserkantonal von Bedeutung ist, zeigt sich daran, dass jeder fünfte Berufsschüler aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland stammt.

Das KV, das allenfalls geschlossen werden könnte, ist dabei ein wichtiger Pfeiler der Schule: 17,6 Prozent der Berufsschüler am BZF absolvieren eine kaufmännische Lehre. Mehr Lernende weist nur der Bereich Montageelektrik mit 143 Schülern auf. Im letzten Jahr sind 238 Lernende zur Berufsabschlussprüfung angetreten. 205 oder 86 Prozent haben sie bestanden. (twe)