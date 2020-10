Rekordjahr: Zecken finden gerade so viele Opfer wie nie

Seit Corona halten sich immer mehr Leute im Wald auf. Und treffen dort auf Zecken, die, bedingt durch den milden Winter 2019/20, sich zuhauf tummeln. Mit Folgen: Für 2020 meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Rekordzahlen bei Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Bei der FSME waren es bis Ende Juli 388 Fälle, so viele wie noch nie seit der Einführung der Meldepflicht 1988.

2020 löst damit das bisherige Rekordjahr 2018 ab. In dem waren es 320 Fälle, aber auf das gesamte Jahr bezogen. Bei der nicht meldepflichtigen Borreliose kann das BAG nur hochrechnen. Die Daten stammen von Arztpraxen, die auf freiwilliger Basis wöchentlich die Anzahl Arztbesuche aufgrund von Zeckenbissen und Borreliose melden. Danach waren es bis Ende April 21800 Arztbesuche wegen Zeckenstichen und 12600 Fälle von Borreliose. Auch diese beiden Werte sind gegenüber 2019 angestiegen.

Inzwischen ist die ganze Schweiz mit Ausnahme der Kantone Genf und Tessin als FSME-Risikogebiet klassifiziert. Die Zeiten sind vorbei, als nur das Fricktal als rote Insel auf der Risiko-Landkarte erschien.

Rheinfelder Arzt: Mehr FSME-Impfungen

Im Fricktal sind Ärzte und Apotheker vertraut mit den Gefahren, die von den Spinnentieren ausgehen. Auch sie registrieren die Zunahme an Fällen und Patienten, die wegen Zeckenstichen im Wartezimmer sitzen. Einer davon ist Beat Rickenbacher, Allgemeinarzt aus Rheinfelden. «Borreliose-Fälle hatte ich dieses Jahr mehr als 2019», berichtet er. FSME-Fälle habe er 2020 zwar keine verzeichnet. Womöglich liegt das aber auch daran, dass er aktuell eine gestiegene Nachfrage nach der FSME-Schutzimpfung bei sich in der Praxis verspürt.

«Impfen lassen sollten sich vor allem die, welche in einem Risikogebiet leben und viel draussen sind, ob beruflich oder in der Freizeit», rät er. Die These, dass die Rekordzahlen für 2020 etwas mit Corona zu tun haben, weil sich jetzt mehr Personen in der Natur aufhielten, hält Rickenbacher für «naheliegend.» Die ebenfalls durch Zecken übertragene Krankheit Tularämie, auch Hasenpest genannt, sei zwar selten, komme aber inzwischen auch häufiger vor, so der Rheinfelder Arzt.

Auch Christoph Simonett, Allgemeinmediziner aus Frick, sagt: «Es sind 2020 einige in meine Praxis gekommen mit Zeckenbiss und Borreliose.» Die Zahl der Impfungen sei gegenüber den Vorjahren auch leicht angestiegen. Der Fricker Mediziner rät, im Wald möglichst lange Hosen anzuziehen und nach Rückkehr den Körper gründlich abzusuchen.

Auch Jessica Wochner von der Vinzenz-Apotheke in Eiken ist bei ihren Kunden um Zecken-Prävention bemüht. Und seit 1. Oktober darf sie diese sogar gegen FSME impfen. Aber bisher sei das noch nicht vorgekommen, berichtet sie.