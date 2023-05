Reha Rheinfelden Und plötzlich war der juckende Ausschlag weg: Ärzte und Ärztinnen tauschen sich an Tagung über spezielle Krankheitsfälle aus Voneinander lernen: Das ist das Ziel der interdisziplinären Fortbildungsreihe an der Rehaklinik in Rheinfelden. In diesem Jahr stand der Anlass unter dem Titel «Personalisierte Medizin – Wir finden den passenden Schuh». Dabei tauschen sich Haus- und Fachärzte untereinander aus.

Sie nutzten die Fortbildungsreihe, um voneinander zu lernen (von links): Fabian Blum, Ulrich Gerth, Iris De Boer, Katrin Parmar, Pamela Joppich und Leo Bonati, vorne Eugen Deutschmann. Bild: Horatio Gollin

In der interdisziplinären Fortbildungsreihe der Rehaklinik Rheinfelden unter dem Motto «Voneinander lernen: Hausärzte & Fachärzte im Dialog» präsentierten Fachärzte und medizinisches Personal in vier Vorträgen spannende Fälle und die Schwierigkeit in der Wahl von Präparaten.

Rund 80 Interessierte waren so am Donnerstagabend zum Anlass in die Reha Rheinfelden gekommen. Die Fortbildungsreihe beschäftigte sich in diesem Jahr mit dem Thema «Personalisierte Medizin – Wir finden den passenden Schuh». Leo Bonati, Chefarzt und Medizinischer Direktor der Reha Rheinfelden, begrüsste Ärzte und Ärztinnen sowie und Vertreter und Vertreterinnen der Pharmaindustrie zu der Abendfortbildung.

Tipps und Tricks für den Alltag in der Arztpraxis

Die Fortbildungsreihe richtet sich an alle Ärzte und Ärztinnen aus Praxen und Kliniken in der Nordwestschweiz und der weiteren Region. Das Ziel der Veranstaltung: Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin sollte zum einen inhaltlich ein Update über die verschiedenen Themen erhalten, aber auch praktische Tipps und Tricks für den Alltag mit nach Hause – oder besser: in die Arztpraxis – nehmen können.

Rund 80 Interessierte waren am Donnerstagabend zum Anlass in die Reha Rheinfelden gekommen. Bild: Horatio Gollin

«Ohne Ihre Unterstützung könnten wir diese Veranstaltungen nicht in dieser Qualität durchführen», richtete Bonati seinen Dank an die Sponsoren der pharmazeutischen Industrie, welche die zweistündige kostenlose Fortbildung mit vier Referaten ermöglichten. Deren Themengebiete lassen bereits erahnen, wie breit gestreut die Informationen in den Referaten waren: Rehabilitation, Schlaganfall, Multiple Sklerose und Rheumatologie.

Den Anfang machten Pamela Joppich, Co-Leiterin der ambulanten Physiotherapie, stellte mit ihren zwei Kollegen Iris De Boer und Fabian Blum die «Intensive ambulante Rehabilitation» am Patientenbeispiel von Eugen Deutschmann vor, der selbst unter den Zuhörern sass.

Nach dem Sturz von der Garage in der Klinik

Der Sturz von einer Garage hatte bei ihm zu einer schweren Verletzung seiner Wirbelsäule geführt, sodass Deutschmann nicht mehr gehen und seine Beine kaum spüren konnte. Nach einer sechsmonatigen stationären Therapie bekommt er nun seit rund zwei Jahren eine ambulante Therapie an der Reha Rheinfelden.

Pamela Joppich, Co-Leiterin der ambulanten Physiotherapie, dankt Patient Eugen Deutschmann. Bild: Horatio Gollin

Joppich hielt fest, dass es ungewöhnlich sei, dass die Kasse die ambulante Therapie solange finanziere und dies nur daran liegt, dass der Patient sich in der Therapie sehr engagiert und sich stetig Erfolge einstellen. Heute ist Deutschmann mittlerweile daheim mit dem Rollator unterwegs. Sein Ziel ist es aber, wieder in die Pilze gehen zu können.

Das Problem rückwärts angehen

Ebenfalls einen besonderen Fall erlebte Ulrich Gerth, stellvertretender Chefarzt der Reha Rheinfelden. Er präsentierte diesen in seinem Vortrag «Individuelle Therapieentscheidungen in der Rheumatologie». Eine Frau mit extremen Hautausschlag am ganzen Körper wurde nach einer jahrelangen Odyssee von Spital zu Spital an ihn überwiesen.

Ulrich Gerth erzählte von einem Fall, bei dem er selbst zunächst nicht weiterwusste. BIld: Horatio Gollin

Sämtliche bisherige Diagnosen hatten sich als falsch erwiesen und auch Ulrich Gerth stand zunächst vor einem Rätsel – zumal er kein Dermatologe ist. Zwei Therapieversuche brachten keine Erfolge. Einen letzten Versuch wollte er noch unternehmen und versuchte «das Problem rückwärts anzugehen», wie er es ausdrückte. Da die Frau ungewöhnliche Blutwerte hatte, ermittelte er. welche Mechanismen diese Werte beeinflussten.

Als er diese Mechanismen erkannt hatte, suchte er im Labor nach dem entsprechenden Blocker und setzte diesen dann bei der Frau ein. Der juckende Ausschlag, unter dem die Frau 22 Jahre lang gelitten hatte, verschwand nach wenigen Tagen.