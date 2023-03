Regionalfussball Nach dem Platzverweis gehen die Fussballspielerinnen aufeinander los – jetzt ermittelt der Verband Bei einem Trainingsspiel der Frauenteams der Basler Old Boys und des FC Laufenburg-Kaisten kam es am Wochenende zu wüsten Szenen: Nachdem der Schiedsrichter eine OB-Spielerin des Platzes verwiesen hatte, kam es zu einer Rudelbildung. Der Verband untersucht den Vorfall und behält sich Sanktionen vor.

Das Spiel fand auf der Sportanlage Schützenmatte in Basel statt. Benjamin Wieland / bz «Zeitung für die Region»

Allein schon das Telegramm des Spiels lässt nichts Gutes erahnen: Gleich zwei rote Karten musste der Schiedsrichter kurz vor Schluss des Trainingsspiels zwischen den Basler Old Boys und dem FC Laufenburg-Kaisten verteilen – beide kassierten die Spielerinnen der Old Boys. In der gleichen Minute, der 78. Spielminute, wurde das Spiel abgebrochen.

Augenzeugen und Beteiligte berichten von einem wüsten Handgemenge. Mathias Gehrig, Präsident des FC Laufenburg-Kaisten, bestätigt dies auf Anfrage. Er hatte das Spiel als Zuschauer auf der Schützenmatte in Basel verfolgt. «Es war ein hitziges Spiel mit vielen Provokationen. Nach einem Platzverweis gegen eine Spielerin von OB kam es zu einer Rudelbildung mit diversen Handgreiflichkeiten.» In dessen Folge gab es den zweiten Platzverweis und letztlich den Spielabbruch.

Gehrig betont allerdings, dass der Schiedsrichter die Situation «ziemlich schnell wieder unter Kontrolle» habe bringen können. Zuschauerinnen und Zuschauer etwa hätten sich nicht eingemischt. «Klar, das waren keine schönen Szenen, und die Platzverweise waren sicherlich gerechtfertigt», sagt Gehrig. Er wolle aber «die Sache nicht grösser machen, als sie ist».

Verband ermittelt, Anzeige ist ein Thema

Der Vorfall ist inzwischen auch beim zuständigen Fussballverband Nordwestschweiz ein Thema. Dessen Geschäftsführer Pascal Buser bestätigt auf Anfrage, dass der Schiedsrichter die Szenen im Rapport festgehalten hat. Weitere Auskünfte kann er mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht erteilen. Der Verband werde nun von beiden beteiligten Vereinen sowie gegebenenfalls vom Schiedsrichter Stellungnahmen einholen und dann über allfällige Sanktionen entscheiden.

Konsequenzen darüber hinaus könnte der Vorfall für eine Spielerin der Old Boys haben. Eine Fricktaler Spielerin, die beim Handgemenge verletzt wurde, erwägt eine Anzeige.