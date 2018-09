In genau einem Monat läuft die Anmeldefrist für die erste regionale Gewerbeschau im unteren Fricktal ab. Die Expo 2019 findet vom 10. bis 12. Mai 2019 in Rheinfelden statt. Daran beteiligen sich der Gewerbeverein Rheinfelden, der Gewerbe- und Industrieverein Violental (Kaiseraugst), der Gewerbeverein Magden und Umgebung, der Gewerbeverein Möhlin und Umgebung, der Handwerker- und Gewerbeverein Stein sowie der Handwerker- und Gewerbeverein Wallbach.

130 bis 150 Aussteller haben sich die Verantwortlichen als Ziel gesetzt – rund 40 Anmeldungen sind bisher eingegangen. «Die Hälfte der Fläche ist vergeben. Wir erwarten einen Schlussspurt», sagt Expo-Sprecherin Anna Tina Heuss. An der Zielsetzung halten die Verantwortlichen fest. «Das streben wir weiter an und sind auf gutem Weg», so Heuss. Bisher zeigten vor allem Aussteller aus dem unteren Fricktal Interesse. Aber auch aus dem Baselbiet und dem oberen Fricktal sowie von weiter her – etwa aus Pfäffikon und Thun – seien Anmeldungen eingegangen.

Die Feinplanung beginnt

«Trotz aller Digitalisierung sind wir überzeugt, dass das persönliche Gespräch mit Ausstellenden absolut zentral ist», sagt Heuss. An der Expo erhielten Gewerbetreibende, Organisationen und Dienstleister die Chance, ihr Angebot zu zeigen und mit Interessenten in Kontakt zu treten – und das «persönlich vor Ort», wie Heuss sagt. «Ich denke, dass dies der Grund für das Interesse ist.»

Mit den Vorbereitungen sieht sich das 25-köpfige Organisationskomitee auf Kurs. In sämtlichen Bereichen werde «effizient vorwärts gearbeitet», sagt Heuss. Nun beginnt das OK mit der Feinplanung. Erst diese Woche startete ausserdem eine Infokampagne in den Postautos und Bussen der Region. «Mit der Postautowerbung möchten wir potenzielle Aussteller daran erinnern, sich anzumelden», sagt Heuss.