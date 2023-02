Region Vermisste Wanderin Scarlett S.: Staatsanwaltschaft hat das Todesermittlungsverfahren eingestellt Sie brach zu einer Wanderung auf und kehrte nie mehr zurück: Auch knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem Verschwinden bleibt unklar, was mit Scarlett S. passiert ist. Mehr als 500 Hinweise hätten keine neuen Erkenntnisse über den Verbleib der Vermissten gebracht.

In der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» wurde der Fall der verschwundenen Wandererin Scarlett S. aufgegriffen. Andreas Böhm / Aargauer Zeitung

Der Fall der seit 10. September 2020 vermissten Wanderin Scarlett S. bleibt möglicherweise für immer ungelöst. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat diese Woche das Todesermittlungsverfahren eingestellt. Dies bedeute im vorliegenden Fall, dass nach Durchführung aller denkbaren Ermittlungsmassnahmen der Verbleib der Vermissten nicht aufgeklärt werden konnte, sagt Rahel Diers, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Zuletzt war Scarlett S. am Vormittag des 10. September 2020 in einem Lebensmittelgeschäft in Todtmoos (D) durch eine Überwachungskamera erfasst worden. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich alleine auf einer mehrtägigen Streckenwanderung auf dem Schluchtensteig, einem bekannten Wanderweg durch den Südschwarzwald. Dessen sechste und letzte Etappe endet in dem 22 Kilometer südlich von Todtmoos gelegenen Wehr. Dort kam die damals 26-Jährige nie an.

Seit September 2020 wird die Wanderin Scarlett S. vermisst Privat/Polizei

Ihre Mutter meldete sie als vermisst

Am 12. September 2020 meldete Scarletts Mutter ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Darauf begann eine gross angelegte Suche nach ihr. Unter anderem eine Rettungshundestaffel, die Bergwacht sowie ein Polizeihubschrauber durchkämmten das zum Teil sehr unwegsame Wehratal, in dem die vermisste Wanderin vermutet wurde. Es blieb nicht die einzige Suchaktionen – doch alle brachten sie keine Gewissheit über das Schicksal der vermissten jungen Frau.

Anfang August 2021 leitete die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ein Todesermittlungsverfahren ein. Dieses wurde nun eingestellt. Auch die Auswertung von mehr als 500 Hinweisen durch die Ermittlungsbehörden hätten keine neuen Erkenntnisse über den Verbleib der Vermissten gebracht, so die Staatsanwaltschaft. Dies heisst allerdings nicht, dass die Akte Scarlett S. damit geschlossen wäre. «Der Vorgang wird nun wieder von der Polizei als Vermisstenfall behandelt, bis das Schicksal der Vermissten geklärt ist», erläutert Diers.

Dass Scarlett S. Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte, ist nur eine denkbare Ursache für ihr Verschwinden. Sie könnte in dem unwegsamen Gelände der Wehratalschlucht auch einen Unfall erlitten, zu Tode gekommen und bisher nicht entdeckt worden sein. Aber auch ganz andere Szenarien sind möglich.

Bundesweit und sogar international Aufmerksamkeit erhielt der Fall Scarlett S. spätestens, nachdem er Ende Juni 2022 in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» aufgegriffen wurde. Nach Angaben des Senders verfolgten fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Ausstrahlung, nach der auch rund 150 neue Hinweise an die zuständige Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen eingingen.

Fahndungsmassnahmen bleiben bestehen

Auch nach der Einstellung des Verfahrens ist der Fall Scarlett S. nicht geschlossen. Grundsätzlich bleiben Fahndungsmassnahmen im Zusammenhang mit einer vermissten Person so lange weiter bestehen, bis deren Schicksal geklärt ist, erklärt das Polizeipräsidium Freiburg. Für die polizeilichen Massnahmen hätte nicht einmal Bedeutung, wenn die vermisste Person durch ein Gericht für tot erklärt werden würde.

Die Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem wird erst gelöscht, wenn die vermisste Person ein Alter von über 100 Jahren erreicht hat, es also äusserst unwahrscheinlich ist, dass sie noch lebend angetroffen werden kann. Unabhängig von der Ausschreibung bleiben die Daten zum Vermisstenfall inklusive aller personenbeschreibenden Informationen in einer polizeilichen Datei für Vermisste, unbekannte Tote und unbekannte hilflose Personen gespeichert. Damit ist sichergestellt, dass eine Identifizierung der Person bei einer Totauffindung möglich ist.