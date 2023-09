Region Und bald rollt der «Slow-up» wieder: Sechs Mal über den Rhein und neun Mal über die Grenze Am Sonntag, 17. September findet der zweite Slow-up in der Region statt: Der Slow-up Basel-Dreiland führt auch durch Kaiseraugst und Rheinfelden. Erwartet werden bis zu 70’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Am Sonntag, 17. September, sind Gross und Klein zum grenzüberschreitenden Begegnungs- und Bewegungsanlass eingeladen. Zwischen 10 und 17 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Velo, zu Fuss oder den Skates sechsmal über den Rhein und neunmal über die Grenze fahren.

Die Strecke des Slow-ups Basel-Dreiland führt auch durch Rheinfelden. Bild: Horatio Gollin (16. 9. 2018)

Wie in den vergangenen Jahren können die bis zu 70’000 Teilnehmenden zwischen 10 Uhr und 17 Uhr auf den für den motorisierten Verkehr gesperrten Strassen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz mit dem Velo oder anderen durch Muskelkraft betriebenen Fahrmitteln diesen grenzüberschreitenden Anlass geniessen.

62 Kilometer langer Rundkurs durch drei Länder

Die Strecke des Slow-ups Basel-Dreiland führt über die beiden Rheinfelden, Herten, Grenzach-Wyhlen, Weil am Rhein, Lörrach, Riehen, Kaiseraugst, Augst, Pratteln, Muttenz, Birsfelden, die Stadt Basel sowie Saint Louis und Huningue. Verschiedenen Festplätze entlang der Strecke sorgen für Erholung, Unterhaltung und das leibliche Wohl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Nationale und regionale Sponsoren runden das Bild ab.

Die Strecke kennt kein Start- oder Zielort; alle können dort in den Slow-up ein- und ausfahren, wo sie wollen. Der Slow-up ist kein Rennen. Gemütlich und ohne Hast kann der 62 Kilometer lange Rundkurs oder Teile davon befahren werden.

Die Route besteht aus drei zusammenhängenden Schlaufen, die je nach Lust und Laune zusammen oder einzeln befahren werden können. Das Organisationsteam empfiehlt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, am Slow-up einen Helm zu tragen. Skaterinnen und Skater sollten mit Schutzausrüstung unterwegs sein. Aus Sicherheitsgründen herrscht Einbahnverkehr.

«Die Teilnehmenden sollen Rücksicht aufeinander nehmen. Niemand sollte schneller als 25 Stundenkilometer unterwegs sein», heisst es in einer Mittelung. Nicht zugelassen sind alle Fahrzeuge, die nur mit Motor betrieben werden. Die Streckenlänge und das Tempo sollen Kinder, aber auch Erwachsene nicht überfordern.

Teilnehmende sind angehalten, eine Vignette zu kaufen

Der Slow-up Basel-Dreiland möchte ausserdem ein gutes Beispiel bezüglich Littering sein: Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden diesbezüglich um Mithilfe gebeten. Trotz grosszügiger Unterstützung aus der öffentlichen Hand sowie nationalen und regionalen Sponsoren, ist der Slow-up auf den Kauf einer Vignette durch die Teilnehmenden angewiesen. Mit dem Kauf einer Vignette tragen sie zur erfolgreichen Durchführung und zum Weiterbestand des Slow-ups Basel-Dreiland bei.

Die Streckensicherung wird jeweils am Morgen auf- und am Abend wieder abgebaut. Für den Verkehr gelten folgende Sperrzeiten: Ab 8 Uhr in Basel und ab 8.30 Uhr auf der restlichen Strecke. Am Abend ist bis 18 Uhr mit Sperrungen zu rechnen.

Der Slow-up Basel-Dreiland ist im Jahr jeweils der zweite Slow-up in der Region. Auch dieses Jahr hatte Mitte Juni bereits der Slow-up Hochrhein Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer angezogen. Die 32 Kilometer lange Rundstrecke führte dort unter anderem durch Laufenburg, Stein, Münchwilen, Sisseln, Eiken und Kaisten. (az)