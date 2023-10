Region Noch nie war der Monat so warm und sonnig: Dieser September geht in die Klima-Geschichtsbücher ein So warm und sonnig war ein September am Hochrhein noch nie: Wetterexperte Helmut Kohler berichtet über einen Herbstmonat, der sich wie ein Sommer anfühlte. 260 Stunden Sonnenschein und sechs Hitzetage bedeuten Rekord – und eine erfreuliche Bilanz für alle Besitzerinnen und Besitzer von Photovoltaikanlagen.

Dieser September geht in die Klima-Geschichtsbücher ein, denn noch nie seit Messbeginn 1966 war ein September in der Region so warm und so sonnig. Es purzelten gleich mehrere Wetterrekorde: Mit 20 Sommertagen – ab 25 Grad, die Norm sind acht Tage – und davon sechs Hitzetage – ab 30 Grad, Norm 1,6 Tage – war der gegenüber dem Mittel über 78 Stunden zu sonnige und mit 47 Litern pro Quadratmeter zu trockene erste Herbstmonat satte 3,8 Grad zu warm.

Sonne satt prägte den ersten Herbstmonat – wie hier an der Dorffest-Eröffnung in Wegenstetten. Bild: Nadine Böni (01.09.2023)

Insgesamt verlängerte der erste Herbstmonat den gefühlten Sommer noch einmal beträchtlich. Dabei können die Wetterwerte des Septembers auch den Vergleich mit den drei – auch nicht gerade kühlen – Sommermonaten standhalten: Die Durchschnittstemperatur lag mit 18,7 Grad nur 1,5 Grad unter der des August. Und auch die Sonne schien trotz der schon spürbar kürzeren Tage fast 260 Stunden lang. Zum Vergleich: Im Juni gab es 277 und im Juli 306 und im August 277 Sonnenstunden.

Für manchen Besitzer und manche Besitzerin einer Photovoltaikanlage dürfte der September der ertragreichste Monat des Jahres gewesen sein.

Es begann mit einer Hitzewelle

Mit der sehr stabilen Omega-Hochdrucklage «Olenka» drehte zum Start in den ersten Herbstmonat der Spätsommer nochmals richtig auf. So verzeichnete die Region am 7. September mit 30,1 Grad den ersten Hitzetag und am 11. mit 31,8 Grad den heissesten Tag des Monats. Nach sechs Hitzetagen in Folge beendete am frühen Morgen des 13. September ein Gewitter unter dem Einfluss von der Tiefdruckzone «Hanjo» die spätsommerliche Hitzewelle.

Im Vergleich zum ersten Monatsdrittel gingen die Temperaturen deutlich zurück, aber bei wechselnder Bewölkung fiel jedoch kein weiterer Niederschlag. So stieg die Tagestemperatur am 13. nur noch auf 22,8 Grad an. Auch dieser Wert liegt jedoch über dem längjährigen Mittel. Somit fiel in der ersten, sechs Grad zu warmen und sehr trockenen Septemberhälfte mit 7,6 Litern pro Quadratmeter erst neun Prozent des normalen Septemberniederschlages und die Sonne schien an 148 Stunden schon 82 Prozent des Solls.

Nachdem der Spätsommer die letzten drei Tage eine Pause einlegte, wollte er es zum Start in die zweite Septemberhälfte unter dem Einfluss von Hoch «Quiteria» mit viel Sonnenschein und 28,2 Grad am 16. und 28,9 Grad am 17. September noch einmal wissen. Am 18. brachte die Kaltfront von Tief «Jan» mit 8,4 Litern endlich den dringend benötigten Niederschlag.

Gelungener Start in den Altweibersommer

Nach einem weiteren 26,1 Grad warmen Sommertag am 20. sorgte Ex-Hurrikan «Lee» am 21. und 22. mit 20,4 Litern und kälteren Temperaturen für den letzten Niederschlag des Monats.

Am 23. September um 8.50 Uhr startete der astronomische Herbst und Hoch «Rosi» bescherte einen gelungenen Start in den Altweibersommer. In den sternenklaren Nächten sank die Temperatur deutlich in den einstelligen Bereich und mit Sonnenschein von früh bis spät stiegen die Tagestemperaturen von Tag zu Tag an. So sank die Temperatur am 24. auf 6,4 Grad ab. Mit drei weiteren Sommertagen am 26., 28. und 29. standen auch die letzten Septembertage voll und ganz im Zeichen des Altweibersommers.