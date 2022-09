Region Freie Bahn für Velo, Rollerblades und Co.: Der Slow-up lockte über 50'000 Teilnehmende auf die Strecke Auf einer 62 Kilometer langen Strecke ohne Anfang und Ziel waren am vergangenen Wochenende 50'000 Radler, Rollschuhfahrerinnen, Trottinettler und Skaterinnen unterwegs. Die Bilanz fällt grösstenteils positiv aus: Das Wetter spielte mit, die Stimmung war friedlich und es gab keine gravierenden Unfälle. Trotzdem sind die Organisatoren nicht ganz sorgenfrei.

Und los geht es: 50'000 Teilnehmende wagten sich am Sonntag auf die autofreie Slow-up-Strecke. zvg/Aargauer Zeitung

Der Slow-up ist zurück: Nachdem im Juni bereits der Slow-up Hochrhein im Fricktal sein Comeback nach der Pandemie feierte, war es nun am Wochenende auch für den Slow-up Basel-Dreiland so weit, bei dem ein Teil der Strecke ebenfalls durch das Fricktal führt. Mit 50'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern startete der Slow-up Basel-Dreiland wieder voll durch. Unter dem Motto «Gemeinsam en route – ensemble unterwegs» wurde das Ziel Grenzenabbau verwirklicht.

Die 1000 Helferinnen und Helfer sind ein essenzieller Teil des Slow-ups. Sie sorgten am vergangenen Wochenende entlang der Strecke für die Sicherheit und auf den Festplätzen für Unterhaltung, Entspannung und Erholung.

Der Slow-up Basel-Dreiland führt durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz. zvg/Aargauer Zeitung

Neben dem gemütlichen Zusammensein soll der Slow-up auch als Werbung für nachhaltige Mobilität wirken. Die Veranstaltung zeigt jedes Mal aufs Neue, dass es auch ohne Motor vorwärtsgehen kann. Über die Atmosphäre sagt Wendel Hilti, Chef des Organisationskomitees:

«Die Stimmung war exzellent. Der Slow-up ist ein sehr friedlicher Anlass, was man den Teilnehmenden auch ansieht.»

Was Hilti am Slow-up schätzt, ist die schöne Strecke, die 62 Kilometer lang ist und sechsmal über den Rhein und achtmal über Ortsgrenzen führt. Die Region ist abwechslungsreich und idyllisch – vor allem ohne Motorfahrzeuge.

Gemeinsam ein bewegtes Fest feiern

Das Ziel des Slow-ups sei, ein «bewegtes Volksfest gemeinsam zu feiern und als Menschen zusammenzukommen», so Wendel Hilti. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung einmal im Jahr unbeschwert auf grossen Strassen fahren kann – ohne die Präsenz von Autos, Töffs oder Bussen.

Schlimme Unfälle gab es keine, dreimal musste aber die Sanität ausrücken. Doch damit müsse man rechnen, meint Hilti. «Es ist unerfreulich, aber zum Glück ist nichts Gravierendes passiert. Solche Zwischenfälle kommen halt vor.»

«Velovignetten»-Projekt fällt schlecht aus

Dieses Jahr hat der Verein Slow-up ein neues Element eingeführt: Für fünf Franken respektive Euro konnten die Teilnehmenden «Velovignetten» kaufen. Die Vignetten sind Bändeli, die man sich um das Handgelenk bindet.

Streckenplanung am Slow-up Basel-Freiland 2022 zvg/Aargauer Zeitung

Der Kauf einer solchen Vignette war freiwillig. Leider habe dieses Projekt jedoch nicht allzu gut funktioniert, erzählt Hilti:

«Viele Menschen waren nicht dazu bereit, fünf Franken zu bezahlen. Das ist schade, denn ohne die Vignetten kann der Slow-up nicht überleben.»

Eine genauere Auswertung steht noch an. Noch unklar ist, ob dieses Jahr rote oder schwarze Zahlen geschrieben werden. Hilti betont so oder so: Die Zukunft des Slow-ups sei angewiesen auf die Unterstützung der Teilnehmenden.

OK ist glücklich mit dem Resultat

Doch das OK lässt sich nicht entmutigen. Das Ziel des Zusammenkommens sei erreicht worden und auch das Wetter habe mitgespielt. «Wir sind mit der Organisation und dem Ergebnis sehr zufrieden», sagt Hilti. Und das Datum für die nächste Ausgabe Basel-Dreiland steht auch schon: Er soll am 17. September 2023 stattfinden.