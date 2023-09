Region «Eine emotionale Sache»: Die Zukunft des Forstbetriebs Homberg-Schenkenberg sorgt für Diskussionen Die Gemeinden Böztal, Schinznach, Thalheim und Zeihen planen eine Umstrukturierung ihres Forstbetriebes. Dieser soll in eine selbstständige Gemeindeanstalt überführt werden. An einer Infoveranstaltung gingen die Verantwortlichen auch auf allfällige Bedenken ein.

Der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg könnte ab dem 1. Januar 2024 eine selbstständige öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt werden. Diesen Zeitpunkt nannte Fabian Hossli, Präsident der Forstbetriebskommission und Zeiher Gemeinderat, anlässlich einer Infoveranstaltung zur Zukunft des Forstbetriebs am Montagabend in der Unterkirche in Zeihen.

Voraussetzung ist das Einverständnis aller Einwohner- und Ortsbürgergemeinden der dem Forstbetrieb angeschlossenen Gemeinden an den bevorstehenden Gemeindeversammlungen.

Zum Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg gehören die Gemeinden Böztal, Schinznach, Thalheim und Zeihen. Bild: Peter Schütz

Der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg ist zurzeit eine unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Ortsbürgergemeinde Zeihen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er betreut 1850 Hektaren Wald der Gemeinden Böztal, Schinznach inklusive Oberflachs, Thalheim und Zeihen sowie Staatswald des Kantons Aargau. Die gemeinsame Bewirtschaftung der Wälder ist per Gemeindevertrag geregelt.

Gemeinderat wirbt für die neue Lösung

Die Vorteile einer selbstständigen Gemeindeanstalt fasste Hossli so zusammen: Effizienzsteigerung durch weniger Bürokratie, Entlastung der Gemeinden, einfachere Personalrekrutierung und Integration des Staatswaldes. «Der Betrieb wäre dynamischer, agiler, flexibler», sagte er. Weitere Vorteile: Aufbau von Eigenkapital zur Erfüllung der Aufgaben, kurze Entscheidungswege, ein Verwaltungsrat mit Fachleuten und Gewissheit für die Angestellten. Bei gleichbleibenden Dienstleistungen würde es zu einer Entlastung der Gemeinde Zeihen kommen.

Konkret: Investitionsanträge an Gemeindeversammlungen wären nicht mehr nötig, ausserdem würde das finanzielle Risiko durch die Gemeinden gemäss Beteiligungsschlüssel getragen. Und: Aufträge der beteiligten Gemeinden wären frei von der Mehrwertsteuer.

Sie stellten das Projekt vor: (v. l.) Reto Schneider (Gemeinderat Thalheim), Fabian Hossli (Gemeinderat Zeihen und Präsident der Forstbetriebskommission) sowie Andreas Thommen (Vizeammann Böztal). Bild: Peter Schütz

Auch die Ortsbürgergemeinde hätte Vorteile: Wegfall von Vorfinanzierungen, weniger Haftungs- und Versicherungsrisiken, keine Personalführung, kein Budget, keine Rechnung. Der Forstbetrieb würde im Dorf bleiben. Der 2010 von der Ortsbürgergemeinde Zeihen erbaute Werkhof in Zeihen würde von der Gemeindeanstalt für 1,2 Millionen Franken im Baurecht auf 100 Jahre erworben werden. Der Gebäudeunterhalt würde wie bisher durch den Forstbetrieb erfolgen.

Laut Hossli handelt es sich «um eine planbare Immobilienrechnung, eigene Investitionen wären möglich». Auf den Einwand, das Baurecht auf 100 Jahre sei weit hinausgedacht, sagte Hossli: «Das ist die offenste Variante. Wir können es aber auch nach 50 Jahren auflösen, wenn alle einverstanden sind.» Was sich nicht ändern würde: Privatwald bleibe Privatwald, so Hossli.

Gemeindeverantwortliche begrüssen das Projekt

Rolf Treier, Leiter Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg, begrüsst die neue Rechtsform. «Wir sind anderen Forstbetrieben, die diesen Schritt gemacht haben, hinterher», sagte er. Auch Zeihens Gemeindeammann Christian Probst hält das vorgestellte Projekt für «eine gute Sache». Andreas Thommen, Vizeammann der Gemeinde Böztal, bemerkte: «Wir wollen eine moderne Betriebsform.»

Allfälligen Bedenken hielt Reto Schneider, Gemeinderat aus Thalheim, entgegen: «Thalheim und Schinznach haben keine Angst vor diesem Schritt. Es ist eher eine emotionale Sache.» Fabian Hossli ergänzte: «Es ist immer noch unser Forst – mit den anderen zusammen.»

Das letzte Wort für eine selbstständige Gemeindeanstalt haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Ende November werden die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung über die Gründung der Anstalt und den Verkauf der Liegenschaften im Baurecht entscheiden können. «Wenn eine Gemeinde Nein sagt, funktioniert das Konstrukt nicht», sagte Hossli.