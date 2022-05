Fricktal «Das ist eine Chance für den Natur- und Vogelschutz»: Die Ornithologie liegt als Hobby im Trend Mit der Coronapandemie ist das Interesse daran, was vor der eigenen Haustür so läuft, gestiegen –die Natur inbegriffen. Natur- und Vogelschutzvereine im Fricktal sehen darin eine Chance für den Naturschutz. Sie geben aber auch zu bedenken, dass es eben nicht damit gemacht ist, einmal im Jahr die Vögel im Garten zu zählen.

Mauersegler sind zum Wahrzeichen von Rheinfelden geworden. Der örtliche Natur- und Vogelschutz setzt sich für den Erhalt ihrer Nistplätze und Brutstätten ein. Vogelwarte Sempach

Sie sind zwar nur wenige Wochen im Jahr da, trotzdem sind die Mauersegler zu einem Wahrzeichen von Rheinfelden geworden. Die «Spyren», wie sie in der Region auch genannt werden, treffen jeweils in der letzten Aprilwoche hier ein, vor dem August sind sie schon wieder weg. In diesen drei Monaten wird das ganze Brutgeschäft erledigt.

Kein Wunder, gehören sie auch zu den Lieblingen von Albi Wuhrmann, seit vielen Jahren Mitglied im Verein Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) und seit einigen Wochen dessen Präsident. Er sagt:

«Die Spyren verbringen praktisch ihr ganzes Leben ununterbrochen in der Luft. Das ist schon faszinierend.»

Wuhrmann ist Hobbyornithologe mit Herz und Seele. Und als solcher spürt er in den vergangenen Monaten und Jahren ein gesteigertes Interesse für die Ornithologie.

Das Interesse an der Ornithologie steigt

Ein Gradmesser war die «Stunde der Gartenvögel» vergangene Woche, eine Aktion der Organisation Birdlife Schweiz. Über 4500 Personen, Familien und Schulklassen haben sich im Rahmen der Aktion auf die Vogelpirsch rund ums Haus begeben. Zusammen haben sie 148’000 Vögel gemeldet. Diese Zahlen wurden erst einmal übertroffen: im Jahr des Lockdowns 2020.

Albi Wuhrmann, Präsident des Vereins Natur- und Vogelschutz Rheinfelden. Claus Pfisterer

Einen Grund für die gesteigerte Beachtung sieht Martin Hohermuth, ehemaliger Präsident des Vereins Natur- und Vogelschutz Möhlin, denn auch in der Pandemie:

«Das Interesse daran, was vor der eigenen Haustür und dem eigenen Fenster passiert, ist gestiegen.»

Dazu gehört die Natur. Ein weiterer Grund sei, dass das Thema Biodiversität derzeit in aller Munde ist. Auch im Fricktal laufen aktuell in mehreren Gemeinden Aktionen, die öffentlichen Flächen oder private Gärten entsprechend aufzuwerten.

«Das Thema und dessen grosse Bedeutung sind im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen», glaubt Wuhrmann. «Und im Zuge dessen ist auch das Bewusstsein für die Vogelwelt gestiegen.»

Eine Chance für den Natur- und Vogelschutz

Martin Hohermuth, langjähriger ehemaliger Präsident des Vereins Natur- und Vogelschutz Möhlin. hcw

Beide Hobbyornithologen sehen im aktuellen Trend «eine Chance für den Natur- und Vogelschutz», wie sie sagten. «Aktionen wie die ‹Stunde der Gartenvögel› sind niederschwellige Möglichkeiten, sich mit dem Thema zu befassen – und vielleicht für den einen oder die andere auch der Auslöser, sich verstärkt dafür einzusetzen und zu engagieren», sagt Albi Wuhrmann.

Auch Martin Hohermuth sieht das so, ist aber etwas zurückhaltender. «Es ist ein grosser Schritt von der Beteiligung an so einer Aktion bis zu einem Engagement», sagt er. Eine Chance sieht er in der Zusammenarbeit mit Schulen:

«Kinder sind sehr begeisterungs- und aufnahmefähig. Was einen als Kind fasziniert, lässt einen nicht mehr so schnell los.»

Wuhrmann und Hohermuth sind dafür beide glänzende Beispiele: Beide interessierten sich schon in Kindheit für die Vogelwelt, entdeckten dieses Interesse im Erwachsenenalter neu und engagieren sich heute stark für Natur- und Vogelschutz.